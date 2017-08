Tutkimus: Kognitiiviset ratkaisut muuttavat markkinointia ja myyntiä seuraavan kolmen vuoden aikana

9.8.2017 16:47 | IBM Suomi

64 % myynti- ja markkinointijohtajista uskoo, että erilaiset kognitiiviset ratkaisut tulevat olemaan keskeinen osa markkinointia ja myyntiä vuoteen 2020 mennessä.

ARMONK, New York – 8.8.2017: IBM Institute of Business Value tekemän “From data deluge to intelligent insights: Adopting cognitive computing to unlock value for marketing and sales" tutkimuksen mukaan 64 % eli noin kaksi kolmaosaa myynti- ja markkinointijohtajista uskoo, että erilaiset kognitiiviset ratkaisut tulevat olemaan keskeinen osa markkinointia ja myyntiä vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin vain 24 prosentilla tutkimukseen osallistuneista olisi tällä hetkellä valmiuksia ottaa näitä uusia teknologioita käyttöön. Globaaliin tutkimukseen osallistui 525 markkinointi- ja 389 myyntijohtajaa eri toimialoilta.



Kognitiivinen teknologia, kuten IBM Watson, pystyy nopeasti analysoimaan suuria määriä dataa, kuten ääniä ja kuvia, ja käsittelemään siitä saatua informaatiota kuin ihminen: oppimalla, päättelemällä ja syventämällä tietoa käytön ja vuorovaikutuksen myötä.

Markkinointi- ja myyntijohtajat ovat yksimielisiä siitä, että asiakastyytyväisyys on merkittävin syy siihen, miksi kognitiivisia ratkaisuja tulisi hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa.



Markkinointijohtajat hakevat kognitiivisista ratkaisuista parempaa asiakaskokemusta ja taloudellista hyötyä, esimerkiksi korkeampaa markkinoinnin ROI:ta. Myyntijohtajat uskovat vihdoinkin saavansa 360 asteen näkymän asiakkaisiin.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52962.wss

Kuvamateriaalit:

Marketing and sales Outperformers are ahead of the cognitive game with 73 percent already collecting and analyzing external market data.