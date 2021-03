Tutkimus: Lemmikkikoira muokkaa kodin mikrobistoa runsaammaksi ja monipuolisemmaksi

Niissä asunnoissa, joissa lemmikkieläimenä on koira, kodin mikrobisto on huomattavasti monipuolisempi ja runsaampi kuin koirattomissa kodeissa. Tämä havaittiin Scientific Reports -lehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa.

Koirista irtoaa sisäilmaan allergeeneja, karvoja ja mikrobeja. Ne myös kantavat turkissaan ja tassuissaan ulkoilman maaperää sisätiloihin.

”Bakteerien rikkaus oli suurempi sulan maan aikana otetuissa näytteissä kuin lumipeitteen aikana otetuissa näytteissä. Kodin bakteeriston monipuolisuus on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty alentuneeseen astman ja allergioiden riskiin”, sanoo THL:n erikoistutkija Anne Karvonen.

Koirien asuttamista kodeista tunnistettiin suhteellisesti enemmän bakteereja, jotka olivat todennäköisimmin peräisin koiran omasta mikrobistosta, kuten kirsusta, iholta, suusta ja maha-suolikanavasta. Koiran vaikutus kodin sienimikrobistoon, eli hiivoihin ja homeisiin, oli vähäisempää.

”Tulevaisuudessa aiomme selvittää, suojaavatko juuri nämä tietyt koiraan liitetyt bakteerit kodissa asuvia lapsia varhaislapsuuden ylähengitystieinfektioilta. Jos näin on, pystyisimme tulevaisuudessa muokkaamaan kodin sisäilmaa terveyttä edistävään suuntaan”, kertoo THL:n vieraileva tutkija, lastenlääkäri Jenni Mäki.

Tutkimuksessa analysoitiin huonepölynäytteiden mikrobeja suomalaisista kaupunki- ja haja-asutusalueen kodeista (LUKAS-tutkimus, yhteensä 182 kotia) sekä saksalaisista kaupunkikodeista (LISA-tutkimus, yhteensä 284 kotia). Noin joka kolmannessa tutkimukseen osallistuneessa suomalaiskodissa oli koira (31 %), saksalaisissa kodeissa koiria oli huomattavasti vähemmän (6 %).

Kodin sisäilman mikrobistoon vaikuttavat lemmikin lisäksi myös useat muut tekijät, kuten ihmisten lukumäärä, asuinympäristö (kaupunki vai maaseutu), polttopuiden säilytys sisätiloissa sekä kodin mahdollinen kosteusvaurio. Tässä tutkimuksessa selvitettiin koiran vaikutusta kodin sisäilman mikrobistoon. Tutkimukseen osallistuivat Suomesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto.

Viite

Mäki JM, Kirjavainen PV, Täubel M, Piippo-Savolainen E, Backman K, Hyvärinen A, Tuoresmäki P, Jayaprakash B, Heinrich J, Herberth G, Standl M, Pekkanen J, Karvonen AM. Associations between dog keeping and indoor dust microbiota. Scientific Reports. 2021.

Lisätietoja

Anne Karvonen

erikoistutkija

THL

p. 029 524 6325

etunimi.sukunimi@thl.fi

Jenni Mäki

vieraileva tutkija, lastenlääkäri

THL, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto

etunimi.sukunimi@kuh.fi

(Mäelle suunnatut haastattelupyynnöt pyydämme sähköpostitse)