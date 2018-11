TUTKIMUS: Nuoret saavat tietoa jälkiehkäisystä koulusta ja kavereilta

Jälkiehkäisypillereitä pidetään hyvänä vaihtoehtona raskauden välttämiselle ja ne ovat hyvä lisä säännöllisen ehkäisyn pettäessä tai suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Jälkiehkäisypillereitä käyttävät pääasiassa 18-23-vuotiaat, jotka saavat eniten tietoa jälkiehkäisystä koulujen seksuaalikasvatuksesta ja kavereilta.

Terveyskonserni Midsonan tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten naisten ajatuksia ja asenteita jälkiehkäisyvalmisteista sekä niiden käytöstä.

Ehkäisyn epäonnistuminen pääsyy jälkiehkäisylle

20 prosenttia suomalaisista naisista on ollut suojaamattomassa yhdynnässä kahden viime vuoden aikana ilman, että tarkoituksena on tulla raskaaksi. 17 prosenttia näistä naisista on käyttänyt jälkiehkäisyvalmisteita. Suurin osa niiden käyttäjistä on 18–23-vuotiaita, jotka ovat käyttäneet jälkiehkäisyvalmisteita 1-2 kertaa. Pääsyyt käyttöön ovat suojaamaton yhdyntä (49 %) ja käytetyn ehkäisyn epäonnistuminen (62 %), esimerkiksi kondomin rikkoutuminen. Nuoret saavat eniten tietoa jälkiehkäisyvalmisteista koulun seksuaalikasvatuksesta (43 %) sekä kavereilta (31 %).

Tietoa jälkiehkäisyvalmisteista haetaan eniten Internetistä (79 %), apteekeista (39 %) ja lääkäreiltä/terveydenhoitajilta (34 %).

Hyvä lisä ehkäisyvälineisiin

Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien asenteita jälkiehkäisyvalmisteita kohtaan. 37 prosenttia vastaajista suhtautui jälkiehkäisyvalmisteisiin positiivisesti ja 16 prosenttia negatiivisesti. Positiivisesti suhtautuvien mielestä ne ovat hyvä vaihtoehto raskauden välttämiselle ja hyvä lisä säännöllisen ehkäisyn pettäessä tai suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Negatiivisesti suhtautuvat eivät miellä jälkiehkäisyvalmisteita ehkäisyksi ja olivat huolissaan niiden mahdollisista sivuvaikutuksista.

Jälkiehkäisyvalmisteet tunnetaan sinänsä hyvin (89 % vastaajista), mutta vain 23 prosenttia vastaajista olisi valmis tarvittaessa käyttämään niitä. Merkittävä osa naisista ei tiedä, kuinka ne toimivat ja mikä niiden vaikutus on elimistöön.

Jälkiehkäisy ei suojaa sukupuolitaudeilta

Jälkiehkäisyvalmiste estää tai siirtää ovulaatiota. Se ehkäisee raskauden alkamisen, mutta ei keskeytä jo alkanutta raskautta. Jälkiehkäisy ei kuitenkaan estä raskautta kaikissa tapauksissa. Jos ovulaation (eli munasolun irtoamisen) ajankohta on hyvin lähellä suojaamatonta yhdyntää, jälkiehkäisy ei tehoa. Koska ovulaation ajankohtaa on vaikea ennustaa, jälkiehkäisytabletti tulisi aina ottaa mahdollisimman pian, mielellään 24 tunnin sisällä suojaamattomasta yhdynnästä. Jälkiehkäisy ei suojaa sukupuolitaudeilta eikä korvaa säännöllistä ehkäisymenetelmää.

Tietoja tutkimuksesta:

Tilaaja Midsona AB

Tutkimuksen toteutti Market Insight

Tutkimukseen vastasi 514 iältään 16-45-vuotiasta naista Suomessa

Toteutus heinäkuussa 2018

Liite: Tutkimuksen keskeiset havainnot