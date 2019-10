Tutkimus pienten lasten digilaitteiden käytöstä alkamassa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan lokakuussa käynnistyvässä tutkimuksessa selvitetään digilaitteiden käytön ja liikkumisen yhteyksiä 2–6-vuotiailla lapsilla. Syntyjäänkö diginatiivi? -tutkimuksessa kerätään tietoa päiväkotilasten vanhemmilta ympäri Suomen.

Tutkimuksessa selvitetään, missä iässä ja mihin tarkoitukseen lapset käyttävät erilaisia digitaalisia laitteita. Lisäksi tutkitaan vanhempien käsityksiä ja huolenaiheita laitteiden käytön vaikutuksista lasten liikkumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin.

- Tutkimus lisää ymmärrystä suomalaisten pikkulasten liikkumisen, liikunnallisen elämäntavan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista. Niihin kuuluvat esimerkiksi digilaitteiden ja digimedian käytön erot eri väestöryhmissä, toinen hankkeen vastuullisista johtajista, yliopistotutkija Arja Sääkslahti kertoo.

Tutkimuksessa myös verrataan suomalaislasten ruutuaikaa kansainvälisiin suosituksiin.

Tietoa kerätään kyselyllä kolmena peräkkäisenä syksynä. Kyselyyn kutsutaan vastaamaan tuhansia päiväkotilasten vanhempia ympäri maan.

- Olemme lähiviikkoina yhteydessä tutkimusotokseen valikoituneisiin kuntiin ja sitä kautta päiväkoteihin ympäri Suomen. Näin voimme tavoittaa parhaiten pienten lasten vanhempia myös eri kieli- ja kulttuuritaustoista, yliopistonlehtori Hanna Vehmas kertoo. Vehmas on toinen hankkeen vastuullisista johtajista.

Tutkimus on osa kansainvälistä, monitieteistä tutkimushanketta International Ipreschooler Surveillance Study Among Asians and otheRs (IISSAAR): a comparison of screen media use among preschool children in Asia and elsewhere. Kansainvälistä tutkimushanketta koordinoi Singaporen Nanyang Technological Universityn National Institute of Education. Hankkeessa on mukana yli 20 Aasian ja Euroopan maata, ja hanke tuottaa myös kansainvälistä vertailutietoa lasten digimedian käytöstä.

Suomen tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.