Tutkimus: Rakentaminen on suomalaisten suosituinta kesätekemistä – nais- ja miesrakentajissa selkeitä eroja

Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 150 myymälää eri maissa: 100 myymälää Ruotsissa, 40 Norjassa ja 10 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,7 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan.

Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010.