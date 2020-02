Tutkimus selvitti mikä lääkkeellinen hoito ehkäisee haimaleikkauksien komplikaatioita parhaiten

HUSissa toteutettu vertaileva tutkimus haimaleikkausten komplikaatioiden ehkäisystä on julkaistu arvostetussa kirurgian alan lehdessä JAMA Surgeryssä. Tutkimuksessa vertailtiin hydrokortisonin ja somatostatiinianalogi pasireotidin tehoa haimaleikkausten jälkeisten komplikaatioiden ehkäisyssä. Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa näitä kahta lääkeainetta vertailtiin keskenään.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 126 haimaleikkauspotilasta, joilla oli kohonnut riski haimafisteliin eli haimasauman pettämiseen leikkauksen jälkeen johtuen haiman rakenteesta tai leikkaustavasta. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, puolet sai leikkauksen aikana hydrokortisonia, puolet pasireotidia. Molemmista lääkeaineista on aiemmin julkaistu erilliset vertailevat tutkimukset, joissa näitä lääkeaineita on verrattu lumelääkkeeseen. Näissä tutkimuksissa on todettu sekä hydrokortisoni- että pasireotidiryhmissä haimasauman pettämisen vähentyneen ja sitä kautta komplikaatioiden määrän pienentyneen verrattuna lumelääkkeeseen.

”Idea tutkimukseen tuli, kun vuonna 2015 julkaistiin suomalainen vertaileva tutkimus, jossa hydrokortisonin todettiin vähentävän haimaleikkausten komplikaatioita. HUSissa olimme juuri ottaneet käyttöön pasireotidin vuotta aiemmin julkaistun amerikkalaistutkimuksen perusteella. Näiden lääkeaineiden kustannuksissa oli kuitenkin tuntuva ero. Tästä heräsi kiinnostus vertailla näitä lääkeaineita keskenään”, kertoo tutkimusta johtanut vatsaelinkirurgian erikoislääkäri, dosentti Ville Sallinen. Pasireotidihoito maksaa HUS Apteekin hintojen mukaan noin 1000 euroa/potilas, kun taas hydrokortisoni on käytännössä ilmaista. Tutkimus tehtiin vertailukelpoisuusasetelmalla olettaen lääkeaineiden olevan yhtä hyviä.

”Tutkimuksessamme kuitenkin havaittiin, että pasireotidi on hydrokortisonia parempi lääkeaine komplikaatioiden ehkäisyssä etenkin haiman hännän poistoleikkauksessa, joissa tämä ero oli tilastollisesti merkittävä. Kokonaisaineistossa, jossa oli mukana haiman pään poistoleikkaukset, pasireotidi vaikutti myös paremmalta, mutta tuloksen tilastollista merkittävyyttä emme pystyneet kuitenkaan osoittamaan”, toteaa vatsaelinkirurgian erikoistuva lääkäri Timo Tarvainen.

Tutkimusta rahoittivat HUS, Vatsatautien tutkimussäätiö, Mary ja Georg Ehrnroothin säätiö sekä Martti I. Turusen Rahaston Kannatusyhdistys.



Tutkimus: Effect of hydrocortisone vs pasireotide on pancreatic surgery complications in patients with high risk of pancreatic fistula: a randomized clinical trial.





