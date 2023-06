Tutkimus: Skolioosileikkaus vähentää kipua ja parantaa elämänlaatua.

Idiopaattista skolioosia eli perinnöllistä kieroselkäisyyttä sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu säilyi selkäleikkauksen jälkeen hyvänä 10 vuoden seurantatutkimuksen aikana. Näillä lapsilla oli myös vähemmän kipua ja parempi elämänlaatu kuin lievempää skolioosia sairastavilla, joiden skolioosi ei edellyttänyt leikkausta. Tutkimuksen potilailla ei ollut haavainfektioita ja kahdelle jouduttiin tekemään uusintaleikkaus.

Vastikään Spine-tiedelehdessä julkaistu tutkimus on ensimmäinen pitkäaikaisseurantatutkimus skolioosileikkauksen vaikutuksista. Kyseessä on yleisin lapsille tehtävä suuri kirurginen toimenpide.

”Leikkauksen jälkeen potilaat voivat aiempaa merkittävästi paremmin, elämänlaatu koettiin hyväksi ja kipu vähäisemmäksi lievempää skolioosia sairastaviin vertailtaessa”, sanoo lastenortopedian ja -traumatologian osastonylilääkäri Matti Ahonen HUSin Lasten ja nuorten sairauksista.

Tutkimuksessa oli mukana 53 skolioosia sairastavaa. Heidät oli leikattu iältään 10–18-vuotiaina vuosina 2006–2011 nykyisin yleisellä luudutusleikkauksella nikamaruuvein ja tangoin, joka on yli 45 asteen skolioosin ensisijainen hoito. Potilaat vastasivat kyselylomakkeen kysymyksiin, heille tehtiin kliininen tutkimus ja röntgenkuvaus. Nykymenetelmässä tanko pysyy paikallaan ja pitää asennon aiempaa paremmin ja suuremmalla voimalla.

”Perheillä on usein huoli siitä, parantaako iso leikkaus lapsen tilannetta ja seuraako siitä riskejä. Nämä olivat erinomaiset tulokset leikkauksen hyödyistä. Leikattujen potilaiden vointi oli merkittävästi parempi kuin lievää skolioosia sairastavilla, mutta ei aivan yhtä hyvä kuin terveillä”, kertoo ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Ilkka Helenius HUSista.

Joka 10. skolioosipotilas tarvitsee leikkauksen



Nuoruusiän idiopaattinen skolioosi eli perinnöllinen kieroselkäisyys on yleisin lasten selkäsairaus ja sitä sairastaa seitsemän prosenttia lapsista. Se ilmenee yleensä teini-iässä kasvupyrähdyksen aikana, jolloin selkä muotoutuu epäsymmetriseksi ja sivusuuntaisesti käyräksi. Iän myötä kipu pahenee ja elämänlaatu heikkenee ilman leikkausta.



Suurimmalla osalla selkärangan vinouma on alle 40 astetta, jolloin hoitona voi olla tukikorsetti. Kun vinouma on yli 45 astetta, oireet, kuten kipu sekä hengitysvaikeudet pahenevat, jolloin hoitona on leikkaus. Joka 10. skolioosia sairastava lapsi tarvitsee leikkauksen.

Lisätietoa:

lastenortopedian ja -traumatologian osastonylilääkäri Matti Ahonen, HUS Lasten ja nuorten sairaudet matti.ahonen@hus.fi 050 358 3494

Linkki tutkimusartikkeliin:

https://journals.lww.com/spinejournal/Fulltext/2023/05150/Back_Pain_and_Quality_of_Life_10_Years_After.1.aspx