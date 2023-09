Tutkimus: Suomessa toimii ainakin 1500 kriittisen teknologian yritystä – yritykset enimmäkseen kotimaisessa omistuksessa

Etla: Jo lähes kolmasosa Suomen tuonnista on palveluita 19.7.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Palvelujen tuonti Suomeen on kasvanut selvästi kymmenen viime vuoden aikana ja kokonaistuonnista lähes kolmasosa on jo palveluita. Palvelujen tuontia voi tuoreen tutkimuksen mukaan selittää se, ettei kyseisiä palveluita - kuten tyypillisesti pilvipalveluita - ole tuotettu Suomessa. Palveluiden tuonnin kasvu johtuukin lisääntyneestä käyttötarpeesta. Osa palveluista on myös digitalisaation myötä muuttunut sellaisiksi, että niitä voidaan viedä ja tuoda samaan tapaan kuin fyysisiä tuotteita.