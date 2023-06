Tutkimus: Yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Yhteensä 73 prosentilla aikuisväestöstä on vasta-ainetutkimuksen perusteella ollut tartunta joko ennen vuoden 2022 tai kevään 2023 tutkimusajankohtaa. Alle 30-vuotiaista aikuisista tartunnan saaneiden osuus on 86 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 60 prosenttia.

THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin kertoo, että vasta-ainetutkimuksen perusteella koronatartunnat ovat olleet huomattavan yleisiä väestössä ja myös aiemmin tartunnan saaneilla.

”Rokotusten ja tartuntojen seurauksena väestössä on muodostunut immuniteettia erilaisia omikronmuunnoksia vastaan, mikä ylläpitää hyvää suojaa vakavaa tautia vastaan”, Melin sanoo.

”Tartunnan saaneet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, sillä etenkin ikääntyneistä huomattavan suurella osalla suoja perustuu yksin rokottamalla aikaansaatuun immuniteettiin”, tarkentaa Melin.

Tartunnan saaneiden osuus on jatkanut kasvuaan kaikissa tutkimukseen kuuluvissa ikäryhmissä kuluneen puolen vuoden aikana. Myös uusintatartunnat ovat olleet yleisiä.

THL on seurannut koronavirustartunnasta muodostuvien vasta-aineiden esiintymistä aikuisväestössä huhtikuusta 2020 alkaen. Satunnaisotantana tehtyyn tutkimukseen on kutsuttu 18–85-vuotiaita viiden silloisen sairaanhoitopiirin alueelta.

Vuoden 2021 loppuun asti tartunnasta kertovien vasta-aineiden esiintyvyys oli vielä alle 7 prosenttia. Vuoden 2022 tammi-maaliskuussa esiintyvyys oli 31 prosenttia ja nousi loka-joulukuussa 54 prosenttiin. (Viite 1)

Neljäsosalla on ollut uusi tartunta keväällä 2023

Vuoden 2022 lopussa tehtyyn tutkimukseen osallistuneet kutsuttiin seurantakäynnille keväällä 2023. Näytteistä arvioitiin sekä tartunnasta kertovien vasta-aineiden säilymistä että uusista tartunnoista kertovien vasta-aineiden esiintymistä.

Keväällä 2023 tartunnasta kertovien vasta-aineiden esiintyvyys aikuisväestössä oli 62 prosenttia.

Niistä tutkittavista, joilta vuoden 2022 lopussa mitattiin tartunnasta kertovia vasta-aineita, 80 prosentilta löydettiin vasta-aineita myös puoli vuotta myöhemmin keväällä 2023. Neljäsosalla heistä oli ollut uusi tartunta loka-joulukuun 2022 ja huhti-kesäkuun 2023 välillä.

Tutkittavista, joilta ei löytynyt tartunnasta kertovia vasta-aineita vuonna 2022, 38 prosenttia oli saanut vasta-ainetutkimuksen perusteella tartunnan ennen kevään 2023 näytteenottoa.

XBB-alalinjat valtavariantti lähes kaikkialla maailmassa

Koronaviruksen evoluutiota ja alalinjoja on seurattu Suomessa vuoden 2021 lopusta sekvensoimalla maantieteellisesti kattava otanta PCR-positiivisista näytteistä.

Vuoden 2023 aikana omikronin XBB-alalinjat ovat nousseet valtavarianteiksi lähes kaikkialla maailmassa syrjäyttäen kiertävät BA.5- ja BA.2-omikronalalinjat. Tällä hetkellä havaintomääriltään merkittävimpiä alalinjoja ovat XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 ja XBB.1.16, joiden yhteenlaskettu osuus kaikista sekvensoiduista näytteistä oli Suomessa toukokuun lopulla jopa 86 prosenttia.

Väestön immuniteetti kasvaa rokotusten ja SARS-CoV-2-viruksen jatkuvan laajamittaisen kierron seurauksena. Tällöin evolutiivinen paine ohjaa viruksia muuntumaan siten, että ne pystyvät väistämään aiempaa immuniteettia.

”XBB-alalinjojen viruksissa on enemmän mutaatioita piikkiproteiinin reseptorisitoutumisalueella aiempiin muunnoksiin verrattuna. Muutokset vaikuttavat vasta-aineiden kykyyn tunnistaa muuntuneita viruksia. Mutaatioiden seurauksena XBB-alalinjat ovat aiheuttaneet tartuntoja aiempien rokotteiden ja tartuntojen tuottamasta immuniteetista riippumatta”, selvittää THL:n erikoistutkija Erika Lindh.

Syksyn rokotussuositukset tarkentuvat kesän jälkeen

THL:n ennakkoarvion mukaan iäkkäille ja tietyille riskiryhmille suositellaan todennäköisesti syksyllä koronarokotteen tehosteannosta. Rokote on tarkoitus antaa samanaikaisesti influenssarokotuksen kanssa marras-joulukuussa. Ennakkoarvio tulevista suosituksista on annettu, jotta hyvinvointialueet voivat ajoissa varautua syksyn rokotusten järjestämiseen.

Syksyn rokotussuositusta tarkennetaan näillä tietoa elokuussa, jolloin odotetaan saatavan kansainvälistä tutkimustietoa uusista XBB-rokotevalmisteista. Suomen epidemiatilannetta seurataan myös jatkuvasti.

THL tiedottaa myöhemmin, mitä rokotteita syksyn tehosteannoksissa käytetään ja milloin Suomeen saadaan uusia koronarokote-eriä.

Kaikki tällä hetkellä Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta taudilta.

Lisätietoja

Viite 1: Solastie A, Nieminen T, Ekström N, Nohynek H, Lehtonen L, Palmu AA, Melin M. Changes in SARS-CoV-2 seroprevalence and population immunity in Finland, 2020-2022. Emerg Microbes Infect. 2023 Jun 8:2222849. doi: 10.1080/22221751.2023.2222849. Epub ahead of print.

Merit Melin

Tutkimuspäällikkö, THL

etunimi.sukunimi@thl.fi

Erika Lindh

Erikoistutkija, THL

etunimi.sukunimi@thl