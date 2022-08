Tutkimuslaitos: M-Files maailman johtava tiedonhallintayhtiö

M-Files on nimetty johtavaksi ("Leader") yritykseksi Nucleus Researchin vuoden 2022 Content Services and Collaboration Value Matrix -raportissa. Tämä on osoitus M-Filesin kyvystä auttaa tietotyöntekijöitä lisäämään tuottavuutta ja parantamaan työn laatua tekemällä tiedosta helposti löydettävää ja käytettävää.

M-Files on tiedonhallinnan edelläkävijä metatietoihin perustuvalla ja järjestelmistä riippumattomalla alustallaan. M-Filesin avulla käyttäjät voivat hallita ja hakea tietoja riippumatta siitä, mihin ne on tallennettu. M-Files parantaa asiakkaiden sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, asiakasdokumenttien ja -tietojen turvallisuutta ja tietosuojaa sekä auttaa asiakkaita täyttämään vaatimustenmukaisuuden velvoitteet.

M-Filesin ansiosta yritykset voivat auttaa etätyöntekijöitään hallitsemaan, löytämään ja suojaamaan tietoja helposti. M-Filesin metatietopohjaisen dokumenttienhallinta-alustan avulla työntekijät löytävät oikean sisällön juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat. M-Files auttaa tietotyöntekijöitä löytämään välittömästi oikean tiedon missä tahansa asiayhteydessä, automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja hallitsemaan tietoja tehokkaasti.

"Leader-tunnustus on osoitus siitä, että M-Filesin avulla tieto kulkee nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti. M-Filesin automatisoidut dokumenttienhallinnan työnkulut lisäävät yhdenmukaisuutta ja vähentävät virheitä, mikä parantaa liiketoiminnan tuloksia. Autamme yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua, sillä työn laatu paranee, liiketoimintariskit vähenevät ja asiakkaan asiakkaiden kokemus paranee", sanoo M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala.

Nucleus Research arvioi tiedonhallintayrityksiä niiden ratkaisujen käytettävyyden, toiminnallisuuden ja käyttäjälle syntyvän arvon perusteella. Muut toimialaraportit analysoivat toimittajia analyytikkojen käsitysten perusteella, mutta Nucleus Value Matrix arvioi toimittajia loppukäyttäjien käyttökokemuksen perusteella.