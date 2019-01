Tutkimusretkeä kaksoisasteroidi Didymokselle valmistellaan suomalaisvoimin

Helsingin yliopiston tutkijat ovat varustamassa avaruuslentoa, jonka tarkoitus on tutkia binääristä eli kahdesta kappaleesta koostuvaa asteroidijärjestelmää.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n suunnitteleman Hera-mission avaruusalukseen liitetään pienoissatelliitteja, joiden kantamien laitteiden avulla tehdään mittauksia asteroidin pinnalta. Pienoissatelliitit ovat maitopurkin kokoisia ja itse Hera-avaruusaluskaan ei ole suuri vaan noin kirjoituspöydän kokoinen.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun avaruuslennon kohteena on binaarinen asteroidijärjestelmä. Pienoissatelliitit kiertävät Didymos-systeemiä ja lopuksi laskeutuvat pienemmän asteroidin pinnalle. Pienten nanosatelliittien etuna on, että ne pystyvät kuljettamaan mittalaitteet lähemmäksi kohteen pintaa, joten ne antavat erilaisen näkökulman.

Suomi erikoistunut minisatelliitteihin

Toinen Hera-missioon valituista pienoissatelliiteista on nimeltään APEX (Asteroid Prospection Explorer), ja sen suunnittelusta vastaa konsortio jossa on mukana Suomi, Ruotsi, Tsekki ja Saksa.

Akatemiatutkija Tomas Kohout Helsingin yliopistosta johtaa APEX-mission tieteellisestä valmistelua. Mukana ryhmässä on myös ruotsalainen projektipäällikkö Jan-Erik Wahnlund. Business Finlandin rahoittamassa suomalaisessa projektissa kumppaneina on VTT, Aalto-yliopisto sekä Reaktor Space Lab.

Pienet satelliitit ja hyperspektrinen kuvantamistekniikka ovat kansallisia avaruusohjelmia rahoittavan Business Finlandin strategisia kehittämiskohteita ja niissä suomalaisilla on kansainvälisen mittapuunkin mukaan ainutlaatuista osaamista.

-Pienten satelliittien lähettäminen ulkoavaruuteen on melko uusi keksintö, mutta ne näyttävät toimivan, sanoo Paolo Martino, Hera avaruuslennon pääinsinööri. NASAn lähettämä pienoissatelliitti on laskeutunut Marsin pinnalle viime marraskuussa ja sen lähettämää radiosignaalia on vastaanotettu maassa.

APEXin on tarkoitus tehdä spektrimittauksia asteroidisysteemin molemmista osista. Se mittaa Didymoksen heijastaman auringonvalon spektriä, ja erottelemalla värejä se selvittää miten asteroidit ovat muuttuneet ajan kuluessa ja miten kahden asteroidin koostumus eroaa. Lisäksi APEX mittaa magneettikenttiä, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä kappaleiden sisäosien koostumuksesta ja rakenteesta.

Suomainen kehitystyö on käynnistynyt Business Finlandin rahoittamana ja itse Hera-mission rahoitus tulee Euroopan avaruusasioista vastaavan ministeriön kokouksen päätettäväksi vuoden 2019 lopussa.

Linkki: Euroopan avaruusjärjestö, CubeSats joining Hera mission to asteroid system, https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Hera/CubeSats_joining_Hera_mission_to_asteroid_system

