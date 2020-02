Tutkinnot 2019: Maisterimäärät hyvässä kasvussa

Keski-Suomen koululaiset kisaavat asuinympäristön kehittämisessä FIRST LEGO League –karsinnassa 31.1.2020 11:49:00 EET | Tiedote

Yli 100 koululaista ja heidän opettajaansa kokoontuu ratkaisemaan robotiikan, luonnontieteiden ja teknologian tehtäviä FIRST LEGO League –kisaan Jyväskylän yliopistoon maanantaina 3.2.2020. Kyseessä on kansainvälisen kilpailun Keski-Suomen aluekarsinta. Kilpailun teemana on oman asuinympäristön kehittäminen (engl. City Shaper). Tapahtuma järjestetään Agorassa Mattilanniemessä kello 9-16.