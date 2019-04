Tuttavat ja sukulaiset vetävät lääkäreitä Vaasan seudulle

Lääketieteen kandidaateista Vaasan seudulle hakeutuvat pääosin ne, joilla on Vaasassa tuttavia ja sukulaisia. Myös aikaisempi työkokemus Vaasan kaupungin terveydenhuollossa on erittäin tärkeää. Nämä asiat paljastuvat kyselystä, johon vastasi yhteensä 104 kuudennen vuoden kandidaattia kaikista Suomen lääketieteellisistä tiedekunnista. Erillinen kysely tehtiin 16 yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja erikoistuvan vaiheen lääkäreille, jotka työskentelevät Vaasan terveyskeskuksessa.

– Vaasan kaupungilla työskennelleet kandidaatit ja lääkärit ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä työpaikkaansa. He ovat suositelleet Vaasan kaupunkia työnantajana myös ystävilleen. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäreiden rekrytointi pitää ajoittaa jo opiskelujen alkuvaiheeseen, kertoo kyselyn tehnyt Gerbyn terveysaseman vastaava lääkäri Pasi Kokkonen.

Työhyvinvointiosuudessa Vaasan terveyskeskuksen YEK- ja erikoistuvan vaiheen lääkärit ovat työilmapiiriin pääosin hyvin tyytyväisiä. Heillä on hyvä seniorituki, hyvä pääsy koulutuksiin ja työ koetaan mielekkääksi. Lääkäreiden liian suuri potilasmäärä aiheuttaa painetta ja stressiä työssä.

Kokkonen teki kyselyn osana tutkielmaa, jonka aiheena on: Lääkäreiden rekrytointiin ja työhyvinvointiin liittyvät tekijät; case Vaasan terveyskeskus. Kokkonen suorittaa johtamisopintoja Turun yliopistossa.

Ruotsinkielisyys luo haasteita

Ruotsin kieli vaikuttaa selvästi rekrytoinnissa, sillä 31 % kandidaateista kokee ruotsin kielen esteeksi töiden hakemiseen Vaasasta.

– Esitin kyselyssä olettamuksen, jossa kandidaateille tarjottaisiin kielikurssia ja mahdollisuutta hoitaa 1-2 vuoden ajan pääsääntöisesti suomenkielisiä potilaita. Tällaisessa tilanteessa vastaajista vain 8 % kokee ruotsin kielen esteenä, kuvailee Kokkonen.

Vaasa koetaan kandidaattien keskuudessa hyvin ruotsinkielisinä kaupunkina, vaikka äidinkieleltään ruotsia puhuvia on vain noin 23 % asukkaista. Toisaalta ruotsinkieliset karttavat Vaasaa, koska täällä puhutaan paljon suomea. Tämän vuoksi kaksikielisyysvaatimuksesta tulisi keskustella avoimin mielin.

– Kyselyyn vastasi hyvin vähän Helsingin ruotsinkielisen linjan kandidaatteja. Heillä on selvästi toive jäädä valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudulle töihin, Kokkonen pohtii kyselyn tuloksia.

Myös palkkaus on Vaasan kaupungilla jonkin verran jäljessä ympäristökuntiin verrattuna.

– Vaasan sairaanhoitopiiri kuuluu Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (ERVA). Silti meillä ei ole tällä hetkellä ketään Turun yliopistosta valmistunutta erikoistumassa, vaikka opetusterveyskeskus koetaan hyvin opettavaisena paikkana kandien keskuudessa, harmittelee Kokkonen.

Lääkäripula on valtakunnallinen ongelma

Suomessa on työikäisiä lääkäreitä enemmän kuin koskaan. Myös lääketieteellisten tiedekuntien sisäänottomäärät ovat nousseet. Tästä huolimatta Suomessa on edelleen alueellinen lääkärivaje. Varsinkin ruotsinkielinen Pohjanmaa on pitkään kärsinyt lääkäripulasta, vaikka tilanne on helpottunut aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.

Lokakuussa vuonna 2018 Suomen terveyskeskuksissa oli täyttämättä reilut 200 lääkärintehtävää, joka on 5,7 % kaikista tehtävistä. Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 60 % Suomen terveyskeskuksista.