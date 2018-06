Tuula Hällström ja Tuuli Takala konsertoivat Savonlinnasalissa

Lauantaina 22.7. Savonlinnasalissa järjestetään sopraano Tuuli Takalan ja pianisti Tuula Hällströmin tuulia -levyn julkistamiskonsertti. Kaksikko odottaa innolla konserttia lavalla, josta taiteellinen yhteistyö alun perin alkoi.

Tuuli Takalan ja Tuula Hällströmin ensimmäinen musiikillinen kohtaaminen tapahtui Savonlinnasalin lavalla Timo Mustakallio -kilpailussa vuonna 2013, kun Oskar Merikannon Kun päivä paistaa-laulun esitys johti Takalan voittoon. Sen jälkeen Tuula ja Tuuli ovat muun muassa vastanneet musiikista presidentti Mauno Koiviston muistotilaisuudessa. Viimeisin yhteistyöprojekti on joulukuussa 2017 ilmestynyt tuulia-levy, jonka julkaisemista Savonlinnasalin konsertti juhlistaa. Pari kuvailee yhteistyötään luontevaksi ja mutkattomaksi. ”Tuulin ja minun tapa musisoida on määrätietoinen, mutta samalla joustava, kuunteleva ja herkästi reagoiva. Tuntuu, että kummallakin on tarve kokea musiikkia konstailemattomasti.”, Tuula Hällström kertoo.

100-vuotiaan Suomen kunniaksi julkaistu tuulia-levy sisältää usean eri säveltäjän ja runoilijan taidetta. ”Konsertissamme kuullaan paljon lauluja levyltämme, mutta kokonaisuus täydentyy Oskar Merikannon ja Toivo Kuulan juhlavuoden kunniaksi laajennetulla ohjelmistolla. Ja ainahan konsertissa voi tapahtua yllätyksiäkin!” Hällström kertoo.

Savonlinnasali on molemmille tuttu esiintymispaikka, jonne on mukava palata. ”Savonlinnasali on hieno paikka laulaa ja musisoida, ja ympäröivät puitteet ovat vielä niin kauniit ja inspiroivat, että on taas ilo esiintyä siellä Tuulan kanssa!”, Takala iloitsee. ”On mahtavaa, että saimme tilaisuuden tuoda tuulia-levymme Savonlinnan Oopperajuhlille, ja päästä tietenkin vielä saliin, josta yhteistyömme alkoi.”, Hällström jatkaa.

Sopraano Tuuli Takala on ikäluokkansa yksi menestyneimmistä suomalaisista oopperalaulajista, joka esiintyy vakituisesti monilla koti -ja ulkomaisilla päänäyttämöillä. Savonlinnan Oopperajuhlilla hänet on nähty muun muassa Taikahuilussa Yön kuningattarena ja Rigoletossa Gildana. Tänä kesänä hän laulaa Margaretan roolin vuorotellen Marjukka Tepposen kanssa Charles Gounodin Faust -oopperassa. Oopperan ja musiikkiteatterin ohella Tuuli on myös aktiivinen lied- ja oratoriomusiikin esittäjä sekä kysytty konserttisolisti.

Tuula Hällström on lied-pianisti, joka on konsertoinut Suomessa useimmilla merkittävillä musiikkijuhlilla, sekä laajasti myös ulkomailla. Voitettuaan Suomen ainoan lied-pianistikilpailun vuonna 1999 Hällström on konsertoinut aktiivisesti useiden eri laulajien kanssa ja on ollut haluttu pianisti laulukilpailuissa, oopperaproduktioissa ja laulun mestarikursseilla.