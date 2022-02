Tuulensuun Palatsin kevään ohjelmistossa Maaret Kallio ja musiikkivieraita, jääkiekkohuumaa Pekka Saravon johdolla sekä Suomen parasta stand up -komediaa ja burleskia

Tuulensuun Palatsin uudistettu tapahtumatoiminta käynnistyy maaliskuussa 2022. Kulta-aikojensa loistoon restauroidun entisen elokuvateatteritilan toimintaa operoivat Tampere-talo Oy ja tapahtumatoimisto Events Tampere yhteistyössä Tuulensuun Palatsin omistavan Taitokaari Oy:n kanssa.

Ensimmäisenä Tuulensuun Palatsin lavan korkkaavat viehkeät burleskiartistit lauantaina 19. maaliskuuta. Uusi Vaudeville Palace Show tarjoilee yleisölle uskaliasta burleskia, sirkusta ja drag-taidetta 1920-luvun tunnelmissa mutta modernilla twistillä. Illan juontaa Suzie Dynamite, ja lavalla viihdyttävät mm. Ava Galactica, K. Company, Lady Clapback ja Olivia Rouge. Alle 18-vuotiailta kielletty esitys on tuotettu yhteistyössä Tampere Burlesque ry:n kanssa.

”Tuulensuun Palatsin tapahtumaravintolan uusi ohjelmatarjonta luottaa ennenkokemattomien show & dinner -konseptien ja hyväksi havaittujen estradiviihteen muotojen symbioosiin. Esimerkiksi burleski istuu kuin nenä päähän tähän 1920-luvun upeaan art deco -palatsiin. Mielenkiintoista on myös ollut luoda täysin uusia tapahtumasarjoja livekeikkoja ja kohtaamisia janoaville yleisöille. Tällaista tarjontaa ei muualta Tampereelta löydy”, Tampere-talon ohjelmapäällikkö Samppa Rinne lupaa.

Maaliskuussa lavan valloittavat myös Stand Up Clubin komiikan mestarit. Stand Up Club on uusi konsepti, joka tuo niin tv:stä tutut huippukoomikot kuin lupaavimmat uudet kasvot komediaklubeille ympäri Suomen. Yhden Stand Up Club -illan aikana esiintyy kolmesta neljään koomikkoa. Tuulensuun Palatsin Stand Up Club -iltoja järjestetään kevätlauantaisin 26. maaliskuuta (esiintymässä mm. Ali Jahangiri), 9. huhtikuuta (esiintymässä mm. Niko Kivelä) ja 7. toukokuuta (esiintymässä mm. Tomi Haustola).

Toukokuussa päivänvalon näkee täysin uusi Tunteita ja tietoa -konserttisarja, jota emännöi kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallio vaihtuvien artistivieraiden kanssa. Jokaisessa illassa käsitellään elämän suurimpia teemoja ja tunteita musiikin, sanojen, tiedon ja kokemuksellisuuden keinoin. Osa Tunteita ja tietoa -sarjan illoista järjestetään Tuulensuun Palatsissa ja osa Tampere-talon Isossa salissa. Maaret Kallion artistivieraina esiintyvät Club For Five (su 15.5. Tampere-talo), Waltteri Torikka (su 28.8. Tuulensuun Palatsi), Knipi (la 10.9. Tuulensuun Palatsi) ja Mikko Kuustonen (su 4.12. Tampere-talo).

Tuulensuun Palatsin Kiakkokatsomoa isännöi Pekka Saravo

Yritys- ja ryhmäasiakkaille on toukokuussa tarjolla komeaa katsottavaa, kun jääkiekon MM-kisojen hulppea kisastudio rakentuu Tuulensuun Palatsiin. Kiakkokatsomon nimellä kulkevaa urheilutapahtumasarjaa isännöi tamperelainen jääkiekkolegenda Pekka Saravo, joka saa eri otteluita varten seurakseen arvostettuja ”kiakkovieraita”, kuten Ville Niemisen, Niklas Hagmanin, Janne Ojasen, Lasse Kukkosen ja monia muita. Events Tampere myy otteluihin lippuja pöytäkunnittain.

”Luvassa on Tampereen komeimmat pelietkot historiallisessa Tuulensuun Palatsissa huippukommentaattoreiden seurassa, MM-kiekkoa isolta screeniltä, erinomainen buffetruokailu ja livemusaa sekä tietenkin kaupungin kuumimmat jälkipelit. Kiakkokatsomo-illoissa on MM-hengessä sitä vanhaa kunnon yhteisöllisyyden tunnetta, kun vieraat pääsevät kannustamaan Suomen Leijonia alan asiantuntijoiden kanssa. Tämä on työporukoille tai muille urheilusta syttyville ryhmille tämän kevään must-kokemus”, Events Tampereen asiakkuuspäällikkö Anne Pesonen kertoo.

Tuulensuun Palatsin tähän mennessä julkaistu ohjelmatarjonta on esillä tapahtumaravintolan verkkosivuilla. Liput Stand Up Club -komediailtoihin ja Maaret Kallion Tunteita ja tietoa -konsertteihin ovat nyt myynnissä Lippu.fi-palvelussa. Pekka Saravon Kiakkokatsomon liput ovat myynnissä Events Tampereen kautta. Lipunmyynti Vaudeville Palace Show -burleskiesitykseen käynnistyy myöhemmin.