Tuuli Salmisen Varpu on romaani ihan(an) tavallisesta keski-ikäisestä naisesta, joka menettää kaiken

Kesäkuun alussa mieheni toivotti minulle hyvää jatkoa. Hänelle oli tullut iso hairahdus, ja niin oli minullekin. Seisoimme omakotitalomme portailla, enkä katsonut miestä, mutta järveä katsoin ja kesään heräävää puutarhaani, ja mietin kaikkia niitä hunajankeltaisia iltoja, joita olimme rannalla viettäneet. Melkein kolmea vuosikymmentä ja viimeisintä vuotta, jonka aikana olin muuttunut järkevästä saksan kielen lehtorista hiiviskelijäksi. Minä nyökkäsin ja sanoin kiitos samoin. Joku olisi saattanut ajatella, että siinäpä siisti ja sivistynyt ero. Se joku ei tiedä meistä mitään.

Varpu on entinen vaimo, entinen opettaja ja entinen listojen laatija, joka yrittää pärjätä uudessa elämäntilanteessa.​ ”Pohdin romaanissa ajallemme tyypillistä menestyksen jahtaamista ja sitä, millaisia mahdollisuuksia 54-vuotiaalla naisella aidosti on. Varpu on keski-ikäisen naisen itsenäistymistarina”, Tuuli Salminen kertoo.

Tuuli Salminen (s. 1965) on helsinkiläinen kirjailija. Hän rakastaa luontoa ja runoja, toukokuuta ja syyskuuta, valokuvaamista ja brittidraamaa. Isänsä kuoleman jälkeen hän alkoi todella sisäistää sen, että paras hetki on nyt. Oivallus tuli mukaan hänen kolmanteen romaaniinsa, Varpuun. Salmiselta on aiemmin julkaistu kiitetyt romaanit Surulintu (Like, 2017), joka oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana sekä Rannalla poika (Like, 2019).

Tuuli Salminen kertoo Varpu-romaanista Gummeruksen Youtube-kanavalla julkaistulla videolla.

Tuuli Salminen: Varpu

283 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Pirjo Heikkilä