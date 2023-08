Tuulikaarron tuulivoimapuiston ja 400 kilovoltin voimajohdon (Siikalatva ja Kärsämäki) ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Piipsan Tuulivoima Oy:n Tuulikaarron tuulivoimapuiston ja 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on nähtävillä 17.8.–16.10.2023 seuraavissa paikoissa:



• Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila

• Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola

• Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1

• Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1

• Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Yleisötilaisuudet syyskuussa Siikalatvalla ja Kärsämäellä

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.9.2023 klo 17.00–

19.00 Siikalatvan kunnantalolla Pulkkila-salissa (Pulkkilantie 4) sekä torstaina 14.9.2023 klo 17.00–19.00 Kärsämäellä Frosteruksen koulun auditoriossa (Opintie 6). Tilaisuuksiin on etäosallistumismahdollisuus. Etäosallistumislinkit ovat saatavissa edellä mainitulla verkkosivulla. Tilaisuuksissa käsitellään myös hakkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.



Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Piipsan tuulivoima Oy/Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 16.10.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Hankealueelle suunnitteilla enintään 50 uutta tuulivoimalaa

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tuulikaarron alueelle, Siikalat- van ja Kärsämäen kuntien rajalle. Hankealue sijoittuu Siikalatvan Piippolan taajama- alueesta noin 5 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 kilometriä etelään, ja Kärsämäen keskustasta noin 9–10 kilometriä pohjoiseen. Hankealueen laajuus on yhteensä noin 6350 hehtaaria.



Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Sillä sijaitsee myös turvetuotanto- ja pohja- vesialueita.



Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW ja kokonaisteho arviolta 258–500 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.



Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):



VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteistä voimajohtoa ei rakenneta Tuuli- kaarron alueelle.

VE1: Hankealueelle rakennetaan 50 uutta tuulivoimalaa, joista 35 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 15 Kärsämäen alueelle.

VE2: Hankealueelle rakennetaan 43 uutta tuulivoimalaa, joista 30 tuulivoimalaa sijoittuu Siikalatvan ja 13 Kärsämäen alueelle.



Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankkeen sähkönsiirtoratkaisuja on suunniteltu yhdessä hankealueen länsireunaan rajautuvan, suunnitteilla olevan Piipsannevan tuulivoimahankkeen kanssa.



Tuulikaarron alueelle rakennetaan 2 muuntoasemaa, joilta rakennetaan 400 kV ilmajohdot Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen yhteisellä ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Haapavesi-Pyhäkoski Metsälinjan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle. Tämän sähkönsiirtoreitin yhteispituus on noin 24,5 kilometriä.