Tuulinen sää jatkuu myös tiistaina 4.7. ja varaudumme lisämiehityksellä mahdollisiin sähkönjakelun häiriöihin

Kymenlaakson Sähköverkon verkkopalveluhinnat nousevat kesäkuun alussa keskimäärin 5,8 prosenttia 4.4.2023

Kesäkuussa tehtävän noin 5,8 prosentin hinnankorotuksen taustalla on verkkoliiketoiminnan kustannusten voimakas kasvu. Verkon rakentamiskustannukset nousivat viime vuoden aikana kymmeniä prosentteja ja samanaikaisesti inflaatio on nostanut verkon huolto- ja kunnossapitokustannuksia. Sähkön korkea hinta on lisäksi korottanut sähköverkon häviösähkön hintaa viime vuonna merkittävästi. Uudet verkkopalveluhinnat tulevat voimaan 1.6.2023. Edellinen hinnankorotus on tehty vuonna 2018.