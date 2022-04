Tuulitunnelilentämisen PM-mestaruus Pyhtäälle

Viikonloppuna järjestettiin tuulitunnelilentämisen PM-kilpailut, josta Aeronautica Arenan päävalmentaja Matti Miilumäki nappasi itselleen freestyle-sarjan PM-mestaruuden, ensimmäisenä suomalaisena koskaan. Miilumäki voitti muissa sarjoissa myös useampia SM-mestaruuksia.

Miilumäen on sanottu olevan Suomen monipuolisin lentäjä, voitettuaan SM-mestaruuden kaikissa neljässä kategoriassa: ryhmälentosarjoissa dynamic 4 way ja dynamic 2 way; pystylentosarjassa vertical formation, ja yksilösuorituksessa Freestyle Solo.

Matti on lentänyt ammattitasolla noin kymmenen vuotta ja toimii pro-lentäjien kouluttajana. Hän on kerännyt oppeja maailman johtavista lentokeskuksista mm. Abu Dhabista, Pietarista ja Madridista. Nyt hän pyörittää lentotunnelia Pyhtään Aeronautica Arenalla. Ensikertalaisille suunnattujen elämyslentojen myyntiä on helpottanut, kun asiakkaalle voi kertoa ohjaajan olevan Pohjoismaiden-mestari, sanoo Aeronautican myynti- ja hallintojohtaja Terhi Kunelius.

Vaikka tuulitunnelilentäminen onkin monille täysin oma harrastus, välillä se yhdistetään harjoittelumuotona kesän laskuvarjohyppyihin. Matti on myös kokenut laskuvarjohyppääjä yli 1400:lla hypyllään, ja on työskennellyt ammattivalmentajana sekä laskuvarjohyppykoordinaattorina.

Seuraavana olisi sitten Euroopan mestaruus, jos vaan töiltä kerkeää lähteä kisaamaan, kertoo Miilumäki. Nykyinen lento-ohjelma oli tuomariston palautteen mukaan eheä ja kilpailukykyinen isompiin kisoihin.

Kerran Matti on jo kisannut MM-kisoissakin Prahassa 4 hengen sarjassa, mutta sillon ei vielä irronnut ensimmäistä sijaa. Siitä huolimatta, uusi Flying Finn on syntynyt.