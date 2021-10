Tuusulan Hyrylän Alko uudistuu

Hyrylän myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähimmät Alkot sijaitsevat Keravalla osoitteissa Kauppakaari 2 ja Nikonkatu 1 sekä Järvenpäässä osoitteessa Helsingintie 41.

”Selkeytämme loka-marraskuussa Hyrylän myymälän ilmettä ja toiminnallisuuksia, jotta asiointi olisi vaivatonta ja valikoimamme esillepanot selkeitä. 5. marraskuuta avattavassa uudistetussa myymälässä tuotteet ovat helposti löydettävissä ja palvelu on tutun ystävällistä”, palvelujohtaja Pirjo Hirvonen kertoo.

Valikoima vastaa tuusulalaisten asiakkaiden toiveisiin

Hyrylän myymälä on kooltaan 300 neliötä ja valikoimaan mahtuu noin 1850 tuotetta, joista viinejä on noin 1050, panimotuotteita noin 260, väkeviä noin 470 ja alkoholittomia juomia noin 50.

”Myymälä päättää noin kolmanneksen valikoimastaan itse vastaten paikalliseen kysyntään. Loput tuotteista valikoituvat valtakunnallisen asiakaskysynnän, trendien ja toiveiden perusteella. Uudessa myymälässämme valikoimassa painottuvat viinit ja panimotuotteet. Toiveita voi jättää Alkotoiveen muodossa verkko-osoitteessa alkotoive.fi”, kertoo palvelupäällikkö Piia Korpela.

Alkon verkkokaupan valikoima kattaa kaikki Alkon yli 11 000 tuotetta. Tuotteet voi noutaa omasta lähi-Alkosta.

”Verkkokauppa ja digitaaliset palvelumme, kuten Alko-äppi, täydentävät myymälöidemme tarjoamaa palvelua. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkossa myyjän avustuksella”, Pirjo Hirvonen kertoo.

Vihreän valinnan tuotteet päätyvät tuusulalaisten ostoskoriin

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Alkon Vihreä valinta -merkintöjen joukossa on symboli nimeltään Ympäristövastuullinen pakkaus. Merkinnän saadakseen pakkauksen tulee olla ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia.

”Uudellamaalla Vihreän valinnan tuote päätyy asiakkaan ostoskoriin noin joka kolmannen tuotteen kohdalla. Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on vaihtoehdoista paras. Suhteellisen pian nautittaville tuotteille sopivat muutkin pakkausmateriaalit”, Pirjo Hirvonen kertoo.



Lisätiedot

Etelä-Suomen palvelujohtaja Pirjo Hirvonen, p. 020 711 6501, pirjo.m.hirvonen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi