Tuusulan Lahelanpeltoon Alepa ja ABC

Jaa

HOK-Elanto avasi rakennusvaiheessa olevaan ja voimakkaasti kasvavaan Tuusulan Lahelanpeltoon Alepa-myymälän ja ABC-mittarikentän ja -autopesun torstaina 6.5.

Alepa-rakennuksen kantavat rakenteet ja ulkoseinät ovat puurakenteisia, eli vähähiilisyys on otettu huomioon sekä rakentamisessa että rakennuksen elinkaaressa. Piha-alueen täyttökerroksissa on käytetty osittain betonimursketta, joka on kierrätystuote ja toimii myös hiilidioksidinieluna. Myös ABC pesuhallin julkisivurakenne on puinen. Runkorakenteet ja ulkoseinärakenne ovat kosteusrasitusta kestävä terästä.



Ympäristöasiat ovat osa arkea



Ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä myös arjen toiminnassa. Myymälän energiatehokas kylmälaitos käyttää kylmäaineenaan luonnollista kylmäainetta, hiilidioksidia, ja kylmäkalusteet varustetaan ovilla.



Myymälän kylmälaitos on integroitu kiinteistön lämmitykseen ja sekä kylmälaitos että kiinteistötekniikka otetaan käyttöönoton jälkeen mukaan energian käytön optimointiprosessiin, mikä on elinkaaritarkastelussa tärkeää. Alepassa myös pilotoidaan erityisesti supermarketkiinteistöihin kehitettyä lämmöntalteenottojärjestelmää.

Koko kiinteistön valaistus on toteutettu energiatehokkailla led-valaisimilla. Kaikki käytettävä sähkö tuotetaan tuulivoimalla. ABC Autopesu käyttää ainoastaan ympäristömerkittyjä, biohajoavia pesuaineita.



Alepan valikoimaa kehitetään asiakkaiden Korttelitoiveilla



- Alue ja sen asukasmäärä kasvavat vauhdilla, ja odotammekin mielenkiinnolla, millaisia tuotteita valikoimaamme jatkossa toivotaan. Tällä hetkellä valikoimassa on 4700 tuotetta, mutta Korttelitoiveita otetaan vastaan avauspäivästä alkaen, myymäläpäällikkö Heli Helén toteaa.

Toiveita voi esittää suoraan henkilökunnalle tai osoitteessa korttelitoive.fi.

Alepalaisia asiakaspalvelun ammattilaisia Lahelassa on kahdeksan. Myymälän palveluihin kuuluvat pikakassat, Veikkaus, HSL, paistopiste, tuoremehupiste ja Kaffekulma. Pakettiautomaatti on tulossa lähiaikoina.

ABC:ltä monipuoliset autoilijan palvelut



ABC polttonesteen mittarikentällä saa tankattua 95:ta, 98:a, Smart Dieseliä ja Eko 85:tä. Ilmaa ja vettä on myös tarjolla. Maksu hoituu korteilla tai näppärällä ABC-mobiilisovelluksella.

ABC Carwash autopesun voi maksaa samoilla välineillä kuin polttonesteenkin.

- ABC-mobiilisovelluksen ladanneet näkevät autopesun jonotilanteen kännykästään. Myös sarja- ja kuukausipesuetuja pystymme tarjoamaan ABC-mobiilin kautta, HOK-Elannon ABC-ketjun johtaja Hannu Houni kertoo.

Myymälä ja autopesu avattiin torstaina 6.5. klo 10. Koronatilanteesta johtuen avaukseen ei liity avajaistempausta tai -tapahtumaa.





Alepa Lahela, avoinna ma-la 6.30-23 ja su 9-23

ABC Lahela, avoinna 24/7



Lahelanpellontie 2, 04330 Tuusula