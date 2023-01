TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy HSL:n järjestelmäkumppaniksi

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy



TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien yhteinen ICT-palveluyhtiö, joka tarjoaa lippu-, maksu- ja matkustusinformaatioratkaisuja joukkoliikenteen järjestäjäkunnille. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy ylläpitää ja kehittää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää ja sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea.

HSL Helsingin seudun liikenne

HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 400 työntekijää, ja liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2021 HSL:n järjestämässä liikenteessä tehtiin 238 miljoonaa, mikä on yli 60 % Suomessa tehdyistä joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta