Tyksiin uusi Philips Ambition-kuvantamislaite ensimmäisenä Suomessa – laitteen tekninen toteutus on uutta Suomen sairaaloissa

Philips Ingenia Ambition 1.5T -magneettikuvauslaite sisältää merkittäviä potilasviihtyvyyttä ja -turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä edistäviä innovaatioita. Laitteen suprajohtavan magneetin jäähdytysteknologia on merkittävä teknologinen edistysaskel. Kuvattavana olevalle Tyksin potilaalle voidaan jatkossa tarjota jopa mahdollisuus katsella elokuvaa kuvauksen ajan.

Turun yliopistollinen keskussairaalassa (Tyks) otti 1.12.2020 ensimmäisenä sairaalana Suomessa ja yhtenä ensimmäisistä pohjoismaissa käyttöön uuden sukupolven Philips Ingenia Ambition 1.5T -kuvantamislaitteen.

Nykyaikaisen magneettikuvauslaitteen perusta on suprajohdemagneetti, jolla tuotetaan kuvausmenetelmän vaatima voimakas magneettikenttä. Perinteisesti laitteet ovat vaatineet 1 000-1 500 litraa nestemäistä heliumia ja niihin verrattuna vain 7 litraa nestemäistä heliumia sisältävä Ambition 1.5T on merkittävä innovaatioloikka. Nestemäisen heliumin tarpeen merkittävä väheneminen edistää ympäristöystävällisyyttä ja laitteen kustannustehokkuutta huomattavasti.

Magneettikuvauslaitteen jäähdyttämisessä käytettävää heliumia varten on perinteisesti täytynyt rakentaa turvallisuussyistä poistoputket, sillä kaasuntuessaan helium purkautuu laitteesta lähes räjähdysmäisesti. Tällainen tilanne voi syntyä, jos laitteen kenttä joudutaan ajamaan nopeasti alas esimerkiksi hätätilanteen vuoksi. Purkausputken rakentaminen voi aiheuttaa huomattavia haasteita ja kustannuksia erityisesti silloin, kun laite sijoitetaan valmiiseen rakennukseen. Ambitionin ollessa lähes heliumvapaa, sen asennus ja käyttö ei vaadi heliumin poistoputkea. Samalla Ambition on noin tuhat kiloa perinteistä laitetta kevyempi, joten se voidaan sijoittaa sairaalassa joustavammin hoidon ja hoitoketjun tarpeiden mukaan. Tyksin Ambition 1.5T -laite sijaitsee A-sairaalan AD2-röntgenosastolla. Uudella laitteella odotetaan tehtävän jopa 3 600 tutkimusta vuosittain.

”Uudelta magneettikuvauslaitteelta haimme erityisesti soveltuvuutta monipuolisiin kuvantamistarpeisiimme. Kuvattavien ikäjakauma ulottuu sikiöistä vanhuksiin ja kuvauskohteet päästä varpaisiin. Uusia teknologioita hyödyntäen tavoitteena on kuvantaminen entistä nopeammin tai paremmalla kuvanlaadulla, mutta parhaassa tapauksessa saavutetaan molemmat. Potilasviihtyvyyteenkin olemme Tyksissä pyrkineet panostamaan ja hankittavan laitteen tuli edistää myös tätä puolta varsinkin lasten kuvauksia ajatellen. Kilpailutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota laitteiston elinkaarikustannuksiin. Tarjouksia vertailtaessa Philipsin Ambitionin todettiin olevan erittäin kustannustehokas vaihtoehto, joka silti vastaa haastavimpiinkin kuvantamistarpeisiimme” kertoo apulaisylifyysikko Jani Saunavaara Tyksiltä.

Potilaat viihtyvät ja kuvantamistutkimusten laatu paranee

Magneettikuvaus kestää tyypillisesti noin 30-45 minuuttia, jolloin potilasviihtyvyys on tärkeää. Ambitionissa aukon halkaisija on 70 cm tarkoittaen, että laite soveltuu yhä useamman potilaan tutkimukseen ja potilaalla on väljempää laitteessa tutkimuksen ajan. Monissa aiemman sukupolven laitteissa halkaisija on ollut vain 60 cm.

Lisäksi Tyksin Ambitionissa on käytössä Philipsin MRI in-bore lisäpalvelu, jonka myötä potilaat voivat esimerkiksi kuunnella musiikkia tai katsella elokuvaa tutkimuksen ajan. Tämän uskotaan helpottavan potilaan rentoutumista ja pitävän myös lapsipotilaat aloillaan kuvauksen ajan, mikä puolestaan mahdollistaa onnistuneet tutkimukset. Laitteen huollettavuus on myös sujuvaa: tarvittaessa magneettikenttä voidaan ajaa alas ja takaisin päälle napin painalluksella huollon kestäessä vain päiviä perinteisen viikon sijasta.

”Laitteen uudet kuvausohjelmistot sisältävät erikoistekniikoita esimerkiksi maksan tutkimukseen, jonka toivomme nopeuttavan kuvausten analysointia. Kuvauksia suorittavien röntgenhoitajien työtä helpottavat esimerkiksi Ambitionin toiminnallisuudet, jotka nopeuttavat kuvauksen suunnittelua ja huomioivat automaattisesti potilailla olevien implanttien kuvauksen suorittamiseen asettamat rajoitteet”, Jani Saunavaara Tyksiltä jatkaa.

”Tyks on esimerkillisesti eturintamassa uusien kuvantamisinnovaatioiden käyttöönotossa, mitkä kehittävät hoidon potilaskeskeisyyttä ja tehokkuutta. Kuvantamislaitteiden lisäksi MR-terapiaratkaisujen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkömme Vantaalla tarjoaa Tyksille läheistä yhteistyötä esimerkiksi kuvantamisosastojen nykyisten työnkulkujen analysoimiseksi ja parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi. Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua Philipsin koulutuksiin ja kansainväliseen verkostoon ideoiden vaihtamista ja kouluttautumista varten. On hienoa päästä kehittämään kumppanina Tyksin hoidon vaikuttavuutta ja potilaskeskeisyyttä eteenpäin”, kertoo asiakasvastaava Juho Tiensuu Philipsilta.

Philips myös toimittaa 2021 avattavaan uuteen Tyks Majakkasairaalaan Ingenia Elition 3.0T -kuvantamislaitteen. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio kolmen muun kuvantamislaitteen hankinnasta.

Lue lisää:

Philips Ingenia Ambition 1.5T