Tympeät tytöt ja Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja nostavat esiin tyttöjen oikeuksia urheilussa.

Palkittu Älä riko urheilua -kampanja keskittyy urheilun ihmisoikeuskysymyksiin. Yksi niistä on sukupuolten tasa-arvo, jonka toteutumisessa on myös urheilussa vielä paljon työtä.

”Arjen tasolla kyse on muun muassa siitä, jakautuvatko treenivuorot tasa-arvoisesti tyttö- ja poikajoukkueille, löytyykö tytöille sopivia urheiluvarusteita tai yhtä koulutettuja valmentajia kuin pojille”, sanoo ihmisoikeuksien asiantuntija Samuel Bashmakov Ihmisoikeusliitosta.

Tympeät tytöt -taiteessaan Tanskanen ravistelee käsityksiä naiseudesta ja tyttöydestä sekä ottaa kantaa muun muassa epätasa-arvoon, ulkonäköpaineisiin, rasismiin ja seksismiin. Tympeät tytöt -Instagram-tilillä on 58 000 seuraajaa.

”Sukupuolten välisen eriarvoisuuden historia näkyy myös urheilussa. Esimerkiksi kun 1900-luvulla miesten jalkapallo kehittyi 'kuningaslajin' asemaan, naisten jalkapallo oli laajalti kiellettyä lajiliittojen säännöissä ja jopa valtioiden laeissa. Ei olekaan yllätys, että naisten urheilua vähätellään yhä”, sanoo taiteilija Riina Tanskanen.

SUEKin tutkimuksen (2020) mukaan seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on urheilussa yleistä Suomessa. Erityisesti tytöt, naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat urheilijat kohtaavat häirintää.

”Lajiliitoilla ja seuroilla on vastuu varmistaa, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Häirintään puuttumiseen on oltava olemassa polku, joka on kaikkien tiedossa ja jota noudatetaan”, muistuttaa Bashmakov.

Älä riko urheilua ja Tympeät tytöt Stadi Cupissa

Ihmisoikeusliiton yhteistyö Tympeiden tyttöjen kanssa lanseerataan maailman suurimmassa tyttöjen jalkapalloturnauksessa Stadi Cupissa, joka järjestetään Helsingissä 7.-11.6.2023.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Tympeiden tyttöjen kanssa. Jos onnistumme muuttamaan urheilua tasa-arvoisempaan suuntaan, vaikuttaa se todella monien tyttöjen elämään ja koko yhteiskuntaan”, sanoo Ihmisoikeusliiton kampanja-asiantuntija Tommy Lindgren.

Älä riko urheilua -kampanja on viimevuotiseen tapaan mukana Stadi Cupissa perjantaina 9.6. ja lauantaina 10.6. Helsingin Käpylässä. Kampanjateltalla jaetaan tietoa lapsen oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta urheilussa. Jaossa on myös ainutlaatuisia ”Tympeät tytöt X Ihmisoikeusliitto” -materiaaleja. Älä riko urheilu -teltalla vierailevat jalkapallotähdet Essi Sainio (pe 11-14) ja Tuija Hyyrynen (la 10-13).

Tympeät tytöt X Ihmisoikeusliitto -yhteistyö näkyy myös Ihmisoikeusliiton sosiaalisen median kanavissa.