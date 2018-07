Työ ja vapaa-aika vaativat rautaista kuntoa

42-vuotias Kirsi Timonen hurahti toden teolla fitness-urheiluun reilu vuosi sitten. Urheilun lisäksi Kirsin elämään mahtuu paljon muutakin: työ Attendo Viljan ja Attendo Noljakan kehitysvammaisten palvelukotien johtajana Joensuussa tukee urheiluharrastusta ja rautainen kunto tuo kanttia vaativaan työhön.

42-vuotias Kirsi Timonen hurahti toden teolla fitness-urheiluun reilu vuosi sitten. Hän oli jo aiemmin ihaillut fitnessiä, mutta elämäntilanne sukeutui vasta viime vuonna sopivaksi lajin vaatimaan tinkimättömään treenaamiseen ja kisavalmennukseen. Fitness on ollut runsaasti esillä ja houkutellut nuorten aikuisten lisäksi varttuneempiakin harrastajia lajin pariin. Urheilun lisäksi Kirsin elämään mahtuu paljon muutakin: työ Attendo Viljan ja Attendo Noljakan kehitysvammaisten palvelukotien johtajana Joensuussa tukee urheiluharrastusta ja rautainen kunto tuo kanttia vaativaan työhön.



- Olen äärettömän kova tekemään työtä ja sen mitä teen, teen sadalla prosentilla niin työni kehitysvammaisten parissa kuin urheilussa. On hyvä, että on jotain, mihin panostaa myös työn ulkopuolella, sanoo Timonen.



Timosen päivät lähtevät usein käyntiin tunnin aamulenkillä. Viikkoon mahtuu dieettiaikana 12 treenikertaa, joihin lukeutuu lenkkeilyn lisäksi kuntosalia, HIIT-treeniä, lihashuoltoa ja vapaavalinnaista harjoittelua.



- Ajankäytön hallintaa tämä vaatii äärettömän paljon ja se sopii minulle, sanoo Kirsi, jonka perheeseen kuuluu neljä 10–18-vuotiasta lasta.



- Kun lapset olivat pienempiä, ei tähän olisi oikein pystynyt. Nyt tavoitteellinen urheilu on mahdollista. Ei meidän elämä silti pelkkää fitnesstä ole, naurahtaa Timonen, jonka mieskin harrastaa fitnesstä, lajina men´s physigue.



Inhimillisyyteen ja urheiluun satsaava johtaja



Viisi vuotta palvelukotien johtajana Attendolla on ollut työntäyteistä aikaa. Kirsin luotsaamissa palvelukodeissa asuu kehitysvammaisia aikuisia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisesti tukea elämäänsä. Kirsin työtovereineen aloittaessa ei yksityisiä palveluntuottajia ollut kehitysvammaisten asumispalveluiden puolella Joensuussa.



- Olimme ensimmäisiä yksityisiä toimijoita, joille laitosasumista alettiin purkamaan. Tavoitteemme on, että ihmiset saisivat elää mahdollisimman tavallista elämää ja sellaista elämää kuin haluavat. Esimerkiksi eräs meille muuttanut ei käynyt juuri talon ulkopuolella, mutta nykyään hän lenkkeilee itsenäisesti ja hoitaa arjen asioita, iloitsee Kirsi.



- Olemme ansainneet luottamuksen, sillä palvelukotejamme on nyt kolme Joensuussa ja meille ohjataan erittäin paljon tukea tarvitsevia henkilöitä, jatkaa Kirsi.



- Koen johtajana olevani määrätietoinen, mutta inhimillinen, sekä asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia tukeva. Satsaan työyhteisössä urheilullisuuteen, mutta hyväksyn sen, että kaikki eivät saa samaa nautintoa urheilusta vaan jostain muusta, pohtii Timonen.



Matti Halonen valmentajana oli Kirsille itsestäänselvyys

Urheilun puolella Kirsi halusi valmentajan, jonka valmennettavat ovat menestyneet kilpailuissa. Sellainen löytyi Matti Halosesta, jonka opeilla iso osa menestyneistä suomalaisista fitness-lajien urheilijoista ja kehonrakentajista on ponnistanut palkintosijoille.

- Tämä reilu vuosi Matin valmennuksessa on ollut mielettömän ihana. Minua hämmästyttävät suunnattomasti negatiiviset dokumentit, joita fitness-urheilusta tehdään. Tämä ei ole missään vaiheessa ollut kärsimystä. Ravinnon, liikunnan ja levon kokonaisuuden opettelu ja toteuttaminen käytännössä on ollut todella opettavaista. Olen myös saanut uusia tuttavuuksia erilaisista ympyröistä.

Jo ensimmäisessä kisassa huhtikuun lopussa Tampereella Kirsi ylitti omat tavoitteensa.



- Sijoituin Masters40-sarjassa Suomen mestaruuskisan viidenneksi, hymyilee Timonen.



Seuraavan kisatähtäimen Timonen asetti valmentajansa kanssa saman tien. Lokakuun alussa kisataan Lahdessa Nordic Fitness Expon SM-kisat. Siellä Kirsi taistelee sijoituksesta Body Fitness -158 cm yleisessä sarjassa, josta valitaan edustus joulukuun maailmanmestaruuskisoihin Kreikkaan. Samalle viikolle osuu toinenkin kilpailu Lahdessa eli kansainvälinen Nordic Cup, johon Timonen niin ikään osallistuu.

Harjoittelu alkoi heti ensimmäisestä kilpailusta palauduttua ja kisadieetti käynnistyy heinäkuun puolivälissä.