Työeläkemaksut vuonna 2018

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2018 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Ensi vuonna perittävä maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta.

Vuoden 2018 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista sekä kilpailukykysopimus.

Työeläkemaksu on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin tänä vuonna, mutta kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksua 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018.



Työntekijän maksu vuonna 2018 on 6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 7,85 prosenttia 53–62-vuotiailla. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muilla työntekijöillä.



Työnantajan maksu on keskimäärin 17,75 prosenttia palkoista.

Yrittäjien eläkemaksu on samalla tasolla kuin tänä vuonna eli alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 % ja 53–62-vuotiailla 25,60 %.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Lisätietoja:

Jukka Rantala, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja,

puh. 029 411 2533 tai 040 585 0021, jukka.rantala(at)etk.fi