Työeläkevarat laskivat hiukan alkuvuonna markkinaturbulenssin takia

Nimityksiä Telassa: Leena Vuorenmaa viestinnän suunnittelijaksi 14.3.2018 13:42 | Tiedote

Filosofian maisteri Leena Vuorenmaa (45) on nimitetty Telan viestinnän suunnittelijaksi. Vuorenmaa on työskennellyt aiemmin mm. Suomen Syöpäyhdistyksessä, sosiaali- ja terveysministeriössä, Aalto-yliopistossa ja Palkansaajajärjestö Pardiassa viestinnän asiantuntijana. Viime kuukaudet hän on tehnyt töitä free-toimittajana.