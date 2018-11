Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan SDP:n ryhmä: Työkyvyttömyyseläkkeellä töihin tai opiskelemaan?

Oppositio: Hallitus antaa Carunan verovälttelyn jatkua 16.11.2018 13:33 | Tiedote

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsitteli tänään korkovähennysrajoitusta, jolla on tarkoitus suitsia monikansallisten suuryrtysten aggressiivista verosuunnittelua. Kolme oppositiopuoletta pahoittelee, että hallitus jättää liikaa porsaanreikiä verovälttelylle. Hallituspuolueiden edustajat kannattivat niin kutsutun tasevapautuksen säilyttämistä laissa. Kansalaisjärjestö Finnwatchin selvityksestä kävi vastikään ilmi, että sähkönsiirtoyhtiö Caruna oli välttänyt vuosittain noin 12 miljoonan euron verot hyödyntämällä nimenomaan tasevapautusta. ”Hallituksen toiminta on vastuutonta. Se antaa tietoisesti Carunan ja useiden muiden yritysten verovälttelyn jatkua. Ei ole yksinkertaisesti mitään perusteita sille, että luonnollisena monopolina toimivan yrityksen annetaan vältellä veroja. Sähköverkot eivät karkaa ulkomaille, mutta verotulojen annetaan karata”, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava Timo Harakka. ”Tietenkin suurin osa yrityksistä on lainkuuliaisia. Ei ole suomalaisten yri