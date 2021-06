Työelämätutkimus paljastaa: alimiehitys suomalaisilla työpaikoilla aiheuttaa merkittävää kuormitusta

Jaa

Työvoimanhallinnan markkinajohtaja Quinyx on julkaissut vuosittaisen, kansainvälisen State of the Deskless Workforce -tutkimuksen (suom. Vuorotyöläisten arki 2021), jossa tarkasteltiin myös suomalaisen vuorotyöarjen olosuhteita. Suomen tulokset osoittavat, että jopa puolet vastanneista vuorotyöläisistä kertoi työpaikallaan olevan alimiehitystä, joka johtui kysynnän ennakoimattomuudesta tai työntekijöiden sairauspoissaoloista.

"Alimiehityksestä johtuva työntekijöiden kuormitus aiheuttaa yrityksille myös huomattavaa taloudellista haittaa", Paulus Maasalo kertoo tuoreen työelämätutkimuksen tuloksista. Kuva: Quinyx





Alimiehitys tuo liiketoiminnalle merkittäviä haasteita



Tuoreen Vuorotyöläisten arki 2021 -työelämätutkimuksen mukaan Suomen vuorotyöläisistä:

-yli 76 % kertoi alimiehityksen johtaneen stressaavampaan työympäristöön

-noin 55 % näki sen aiheuttaneen asiakkaille pidemmän jonotusajan

-lähes 50 % kertoi sen johtaneen huonompaan asiakaspalveluun

-yli 18 % raportoi sen johtaneen korona-hygieniaohjeistusten rikkomiseen.

Ei arvostusta työnantajalta



Alimiehitysteeman lisäksi tuoreen työelämätutkimuksen vastaajista Suomessa noin 72 % koki, että työnantaja pitää työntekijää helposti vaihdettavana tai väliaikaisena resurssina. ”Tämä oli tutkimuksen valossa pääasiallinen syy sille, miksi työntekijät kokivat, ettei työnantajansa arvosta heidän työpanostaan. Silloin myöskään työntekijät eivät ole halukkaita sitoutumaan työhönsä, mikä puolestaan johtaa korkeaan vaihtuvuuteen ja sitä kautta kalliiseen, työlääseen ja jatkuvaan rekrytointiprosessiin”, Quinyxin Suomen maajohtaja Paulus Maasalo analysoi.

Maailmassa on 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. Vuorotyöläiseksi määritellään työntekijä, joka tekee työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensätyöllistäjä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät tai kaupan alan henkilöstö.



Ruotsista lähtöisin oleva Quinyx-yhtiö myy yhteensä 25 maassa SaaS-pohjaista työvoimanhallintajärjestelmää. Suomesssa yhtiöllä on yli 120 asiakasyritystä, globaalisti yli 850. Suomessa asiakaskuntaa edustavat muun muassa Gigantti, Picnic, Barona Logistiikka, Fimlab ja Coor.

Yhteyshenkilöt

Kuvat "Alimiehityksestä johtuva työntekijöiden kuormitus aiheuttaa yrityksille myös huomattavaa taloudellista haittaa", Paulus Maasalo kertoo tuoreen työelämätutkimuksen tuloksista. Kuva: Quinyx Lataa

Linkit