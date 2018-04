Työelämäyhteistyöllä ilmaisia taukoliikuntalisenssejä kouluihin - Samalla oppimistuloksetkin paranevat!

Tiedote / Julkaisuvapaa 24.4.2018. Pelillisyys ja liikunnalliset mikrotauot avuksi liikkumattomuuden ehkäisyyn. Cuckoo School nostaa koululaisten peput ylös penkistä oppituntien lomaan ujutetun taukoliikunnan avulla!

Mediassa on ollut paljon puhetta lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta ja liiallisesta istumisesta. Tähän on nyt syytä herätä, sillä lasten liikkumattomuus aiheuttaa jo tuki- ja liikuntaelinongelmia, huomattavaa rauhattomuutta sekä esimerkiksi merkittäviä motorisia haasteita. ”Siinä on jo riittävästi syytä tukea lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta, joka on välttämätöntä fyysisen, kognitiivisen ja motorisen kehityksen kannalta”, taukoliikuntasovellusta tarjoavan Cuckoo Workoutin toimitusjohtaja Veera Lehmonen painottaa.

Liikunta parantaa oppimistuloksia, mutta työsarkaa riittää

Liikunnalla on lisäksi selvä yhteys koulumenestykseen. Koulupäivän aikainen liikunta edistää tutkimusten mukaan rauhallisempaa luokkahuonekäyttäytymistä, keskittymistä ja opetukseen osallistumista eli oppimista. Erityisen hyödyllisiksi on todettu oppituntien aikana pidetyt liikunnalliset tauot sekä opetukseen integroitu liikunta. Vaikka liikunnan merkitys oppimisen tukemisessa ja oppimisprosessin toiminnallisuus saikin enemmän painoarvoa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmassa, työsarkaa riittää.

Työelämästä keinoja ja resursseja haasteen ratkaisuun

Huoli koululaisten hyvinvoinnista on saanut Cuckoo Workoutin asiakkaineen pohtimaan, miten liikunnan mahdollisuuksia voitaisiin näppärästi lisätä lasten ja nuorten arjessa? ”Halusimme löytää keinon, jolla liikunta saataisiin ujutettua osaksi koulupäivää, niin, ettei se vie opettajien resursseja, vaan oppitunteja voitaisiin tauottaa valmiilla taukoliikunta-teemoilla”, Lehmonen jatkaa.

Cuckoo School

Cuckoo Workoutilta on sen perustamisesta lähtien (2014) tiedusteltu mahdollisuutta laajentaa käyttöä myös koulumaailmaan. Vuoden alusta perustettiinkin “Cuckoo School”, joka tuo taukoliikunnan hauskalla tavalla osaksi koululaisten oppitunteja. Oppia ja vaikutteita ammennettu vuodesta 2014 lähtien työikäisten tarpeisiin suunnitellusta Cuckoo Workout - taukoliikuntasovelluksesta.

“Pitkäjänteisen suunnittelutyön tuloksena saimme kehitettyä mallin, joka mahdollistaa ilmaisten taukoliikuntalisenssien jakamisen suomalaisille kouluille.” Lehmonen toteaa. Nyt Cuckoon asiakasyritykset, kuten DNA ja Lähitapiola mahdollistavat Cuckoo Schoolin käytön suomalaisissa koululuokissa. Kehitetyssä mallissa jokainen työikäinen Cuckoo-käyttäjä vastaa yhtä koululaista. Liikuttamalla omaa henkilöstöään yritys siis mahdollistaa myös koululaisten taukoliikunnan. ”Olemme innoissamme voidessamme olla osa ratkaisua, jolla mahdollistetaan koululaisten liikkuminen samalla kun oma henkilöstömme hyötyy Cuckoosta”, henkilöstöasiantuntija Heidi Antman DNA:lta kertoo.

“Cuckoo Workout haastaakin nyt kaikki yritykset mukaan tärkeisiin talkoisiin. Näin pääsemme tarjoamaan kouluille yhä enemmän lisenssejä. Yritykset voivat halutessaan nimetä jopa oman kummikoulunsa ja toimia tiiviimmässä yhteistyössä koulujen suuntaan” Lehmonen vinkkaa lopuksi.

Ilmainen taukoliikuntasovellus kouluille – ilmoita luokkasi mukaan! Toimi nopeasti, sillä lisenssejä on tarjolla rajattu määrä!

Koulujen välinen leikkimielinen kisailu taukoliikunnassa alkaa elokuussa 2018, mutta opettajia kehoitetaan ilmoittamaan luokat mukaan jo heti osoitteessa: www.cuckooworkout.com/cuckoo-school/ , sillä tässä vaiheessa lisenssejä on vielä rajoitetusti!