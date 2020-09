Työllisyyden kuntakokeilusta apua työllisyyden hoitamiseen

Elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan maanantaina 14.9.2020 työllisyyden kuntakokeilun valmistelun tilannekatsausta. Korona on voimakkaasti heikentänyt työllisyyttä ja lisännyt erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Vaikka kuntakokeilun suora vaikutus työvoiman kysyntään on rajallinen, sillä voidaan turvata osaavan työvoima saatavuutta yhdistämällä valtion ja kaupungin resursseja, osaamista ja palveluita.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valmistelu alkoi jo ennen koronaa ja Helsinki päätti viime vuonna osallistua kokeiluun. Kokeilun on määrä alkaa 1.1.2021 jolloin työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat asiakkaat siirtyvät Uudenmaan TE-toimistolta Helsingin kaupungin vastuulle. Kokeilu kestää 30.6.2023 saakka ja hallituksen on siihen mennessä määrä linjata työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta.

Palveluvaltaisen Helsingin työllisyys on heikentynyt muuta Suomea jyrkemmin koronaepidemian aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Helsingissä heinäkuun lopussa 16,4 %, kun tämä osuus viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,4 %. Nuorten, vieraskielisten ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut suhteessa eniten.

Työllisyyden kuntakokeilusta toivotaan apua vaikeaan tilanteeseen. Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden vaikuttavuus vahvistuu, kun kokeilu yhdistää valtion ja kaupungin resursseja, osaamista ja palveluja.

Vaikka työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa yhä paljon välineitä työllisyystilanteen hoitamiseen, ovat siihen liittyvät riskit kasvaneet merkittävästi koronaepidemiaa edeltäneestä ajasta. Helsingin vastuulle on siirtymässä erittäin suuren ja moninaisen kohderyhmän palvelut vaikeassa työllisyystilanteessa. Uudistusta valmisteltaessa Helsingin kuntakokeilun kohderyhmä oli 37 000 työnhakija-asiakasta, mutta työllisyystilanteen heikennyttyä kohderyhmän koko on kasvanut yli 40 prosenttia 53 000 asiakkaaseen. Asiakasvastuun siirtyminen on yksistään mittava haaste ja edellyttää tiivistä keskinäistä yhteistyötä Uudenmaan TE-toimistolta ja kaupungilta. Hallituksen työllisyysasteen nostamiseen liittyvät tavoitteet edellyttävät kokeiluissa vetoapua yleisestä talous- ja työmarkkinakehityksestä. Kokeilun avulla voidaan kuitenkin turvata osaavan ja työkykyisen työvoiman saatavuus rekrytoiville yrityksille sekä varmistaa, että mahdollisimman monella helsinkiläisellä työnhakijalla on työnantajien tarpeita vastaava osaaminen, kun työmarkkinoiden suhdanne kääntyy parempaan suuntaan.

Elinkeinojaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Elinkeinojaosto käsitteli myös Elinkeino-osaston uudet yritykset –yksikön, NewCo Helsingin, laatimaa yrittäjyyden edistämisen kokonaiskatsausta ja merkitsi sen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstiedotteet ovat luettavissa täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 19. lokakuuta 2020.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

