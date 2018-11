Työllisyys kohenee Helsingissä – työvoimapulaa silti usealla alalla

Helsingin työmarkkinoilla on nähtävissä runsaasti myönteistä. Työllisten määrä kasvaa ja työttömien työnhakijoiden määrä alenee. Samalla kuitenkin kohtaanto-ongelmat vaivaavat työmarkkinoita. Asiat käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Työllisyyden kasvu vauhdittui

Työllisten määrä kasvoi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Helsingissä kuusi prosenttia ja pääkaupunkiseudulla neljä prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu oli nyt selvästi nopeampaa, kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Helsingissä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste kohosi 75,4 prosenttiin, mikä on kolme prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Työpaikkamäärät kasvoivat heinä-syyskuussa Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla neljä prosenttia vuoden takaisesta.Työpaikat lisääntyivät Helsingissä nopeimmin informaation ja viestinnän, julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla. Sen sijaan teollisuus, kiinteistöala sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta menettivät eniten työpaikkoja.

Työvoimapulaa usealla alalla

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa lähes 9 200. Määrä oli 12 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun tasolla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 11 prosenttia ja koko maan tasolla peräti 16 prosenttia vuotta aiemmasta. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla syyskuun lopussa reilut 13 600 avointa työpaikkaa.Kaikkia avoinna olevia työpaikkoja ei suinkaan ilmoiteta TE-hallinnon järjestelmässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman ammattibarometrin mukaan pulaa hakijoista sekä kasvavaksi ennakoitua rekrytointitarvetta pääkaupunkiseudulla on seuraavissa ammateissa: lastentarhanopettajat, ohjelmistojen ja sovellusten kehittäjät, sosiaalityöntekijät, kodinhoitajat, vartijat ja teollisuustuotteiden kokoonpanijat. Lisäksi työvoimapulaa on useissa ammateissa. Päteviä hakijoita puuttuu muun muassa erityisopettajista, tekniikan erityisasiantuntijoista, kääntäjistä, ravintola-alalta ja kiinteistönhoidosta, sekä rakennusalalta ja terveydenhuollosta, joissa työvoimapulaa on laajasti eri ammateissa niin asiantuntija- kuin työntekijätehtävissä.

Pitkäaikaistyöttömyys laskee vauhdilla, mutta alle vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee hitaasti

Helsingin työttömyysaste oli syyskuussa 9,2 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 aikana työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut tasaista vauhtia. Syyskuun lopussa Helsingissä oli reilut 31 200 työtöntä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli vuoden työttömänä olleiden määrän väheneminen jatkui edeltävien kuukausien tapaan Helsingissä nopeana ja pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 28 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan vuotta lyhyemmän ajanjakson työttömänä olleiden määrät vähenevät hitaasti. Alle vuoden työttömänä olleiden määrä laski ainoastaan kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Myös kaikkein pisimpään työttömänä olleiden määrän kehitys poikkeaa selvästi muista: yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa yhä ja heitä oli 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen sekä työ– ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoihin. Työvoimatutkimuksen tiedot ovat luonteeltaan suuntaa antavia ja etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua.