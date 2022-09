Työllisyyskatsaus elokuu: Työttömyys pienenee kaikissa ikäluokissa ja seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla (4,0 %). Työttömyys pienentyi eniten Vaasan seudulla 693 henkilöllä (- 19 %). Kokkolan seutukunnassa työttömyys pienentyi 209 henkilöllä (- 10 %) ja Pietarsaaren seudulla 122 henkilöllä (- 12 %). Vaasan työttömyysaste oli 6,9 %, Kokkolan 7,5 % ja Pietarsaaren 6,6 %. Alhaisin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pedersören kunnassa (1,8 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi lähes kaikissa ikäryhmissä. Määrällisesti eniten vähennystä oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä (- 158 henkilöä). Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 732, mikä on 147 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 207 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien määrä laski 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä 109 henkilöllä vuoden takaisesta 667:een työttömään. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 398 eli 455 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (38 % kaikista työttömistä työnhakijoita). 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita (990 henkilöä).

Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 984, mikä on 617 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 52 vähemmän kuin heinäkuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 108, mikä on 41 enemmän kuin vuosi sitten.

- Työttömyyden ollessa alhaisella tasolla yrityksillä on entistä enemmän haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Yhtenä ratkaisuna tähän on RekryKoulutus. Se on koulutus, joka järjestetään yhteistyössä yrityksen kanssa, yrityksen tarpeista lähtien. RekryKoulutuksesta on hyviä kokemuksia sekä yrityksillä että siihen osallistuneilla työnhakijoilla, ja koulutusten suosio onkin lisääntynyt kovasti parin viime vuoden aikana, kertoo Työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö Hanna Auronen.





Avointen työpaikkojen määrä kasvaa edelleen

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon elokuun aikana 2 912, mikä on 213 enemmän (+7,9 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun aikana oli yhteensä 7 361 työpaikkaa, mikä oli 2565 paikkaa (+53,5 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna määrällisesti eniten prosessi­ ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+150). Avointen työpaikkojen määrä pienentyi eniten muiden työntekijöiden ammattiryhmässä (­ 65).