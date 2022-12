Työllisyyskatsaus marraskuu: Työttömyyden vähentyminen hidastuu (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 6 333 työtöntä työnhakijaa. Se on 132 (- 2,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli marraskuussa 159 enemmän kuin lokakuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,6 %. Koko maassa vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena marraskuussa 224 (- 7,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuun aikana avoinna oli yhteensä 4 673 työpaikkaa, mikä oli 571 (- 10,9 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 382 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 17,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kahdessa viidestä Pohjanmaan ELY-keskuksen seutukunnista. Työttömyys pienentyi vuotta aiempaan nähden Vaasan seudulla 308 henkilöllä (- 10 %) ja Kokkolan seutukunnassa 25 henkilöllä (- 1 %). Sen sijaan työttömien määrä kasvoi Suupohjan rannikkoseudulla 146 henkilöllä (+ 52 %), Pietarsaaren seudulla 43 henkilöllä (+ 5 %) ja Kaustisen seutukunnassa 12 henkilöllä (+ 3 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Pietarsaaren seutukunnassa (4,1 %). - Suupohjan rannikkoseudun alueella on nähtävissä kohonneet energian hinnan aiheuttamat haasteet kasvihuoneyrityksissä ja siitä aiheutuvat lomautukset, kertoo Mika Palosaari Pohjanmaan TE-toimistosta. Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi lähes kaikissa ikäryhmissä. Määrällisesti eniten vähennystä oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä (- 92 henkilöä). Marraskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 702, mikä on 40 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työttömien määrä laski 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä 24 henkilöllä vuoden takaisesta 664:ään työttömään. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 425 eli 125 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (38 % kaikista työttömistä työnhakijoista). 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita (964 henkilöä). Marraskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 864, mikä on 382 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 23 vähemmän kuin lokakuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 058, mikä on 19 vähemmän kuin vuosi sitten

