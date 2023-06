Työmarkkinabarometri: Työnantajien työllistämisaikeet jatkavat hiipumista kesällä

Työmarkkinabarometri: Työnantajien työllistämisaikeet positiiviset talouden hidastumisesta huolimatta 14.3.2023 08:20:00 EET | Uutinen

Suomessa työmarkkinat näyttävät kestävän talouden hidastumista kohtalaisesti. Työmarkkina on heikentymässä lievästi ja samaan aikaan osaajapula jatkuu sitkeänä useilla toimialoilla. Toimialoista parhaat rekrytointinäkymät ovat viestintäpalveluissa sekä terveydenhuollossa ja biotieteissä. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava indeksi huhti-kesäkuulle on +26 prosenttiyksikköä, joka on vain yhden prosenttiyksikön verran heikompi kuin edellisessä kvartaalissa ja 2 prosenttiyksikköä parempi verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Globaalissa 41 maata käsittävässä työnantajien työllistämisaikeita kuvaavassa tutkimuksessa Suomen sijoitus on 14:s.