Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla

Akava Works -työttömyyskatsaus: Suomen työmarkkinat vahvistuneet selvästi 8.2.2022 06:00:26 EET | Tiedote

Akava Works -työttömyyskatsaus kertoo Suomen työmarkkinoiden vahvistuneen odottamattoman paljon. Vastavalmistuneita on työttömänä vähiten kymmeneen vuoteen ja alle vuoden työttömänä olleita vähiten ainakin 16 vuoteen. Avoimia työpaikkoja on paljon. Lomautettujen määrä on pienentynyt tavanomaiseksi. Huolenaiheita ovat yhä korkea pitkäaikaistyöttömyys ja Uudenmaan hitaasti laskeva työttömyys.