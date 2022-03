Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Olemme tukenasi!

Työllisyysviikolla 4.–8.4.2022 halutaan muistuttaa työelämän muuttumisesta ja siitä, että työnhakijalta edellytetään nykyään aivan erilaisia taitoja ja valmiuksia kuin aiemmin. Positiivista kuitenkin on, että pienellä tuella työllistyminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Tukea tarjoavat muun muassa maakunnan monet hankkeet.

Muutos aiempaan on ollut nopea, työelämä on nyt hyvin monimuotoista. Perinteisen kokoaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työn osuus on vähentynyt. Kymmenen vuoden kuluessa määräaikaisten osuus palkansaajista on noussut yli kahdenkymmenen prosentin ja osa-aikatyötä tekevien yli kymmenen prosentin. Myös osatyökykyisten työntekijöiden osuus koko työvoimasta on lisääntynyt samoin kuin maahanmuuttajien. Lisäksi työmarkkinat ovat muuttuneet, kun esimerkiksi yksin- ja kevytyrittäjyys ja etätyö ovat lisääntyneet huomattavasti.

”Meillä maakunnassa toteutetaan tällä hetkellä viittätoista hanketta, jotka voivat auttaa työnhakijaa eteenpäin. Hankkeessa toimiva työvalmentaja on henkilö, joka auttaa asiakasta saamaan työnhaun asiakirjat kuntoon, auttaa omien vahvuuksien hahmottamisessa, työnhaussa ja piilotyöpaikkojen etsimisessä. Hän kannustaa ja tukee esim. alanvaihtajia tai opiskelupaikkaa etsiviä. Osassa hankkeita tarjotaan työvalmennuksen lisäksi myös ohjausta ja neuvontaa mm. talous-, liikunta- ja elintapa-asioihin sekä etsitään ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi”, toteaa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston hankepalveluluiden asiantuntija Timo Särkijärvi.

Ratkaisuja työvoimapulaan myös hankkeiden kautta

Työttömyys on vähentynyt vuoden kuluessa ennätyksellisiin lukemiin ja olemme siirtyneet monella alalla työvoimapulaan. Jotta voimme löytää tähän ratkaisuja on ns. ”kaikki kivet käännettävä”. Nyt tarvitaan kaikki se työpanos, jota mm. nuorilla, ikääntyvillä, alanvaihtajilla, osatyökykyisillä ja maahanmuuttajilla on annettavana. Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja noin 4500 ja työttömiä noin 6000 eli 7,2 % työvoimasta.

“Työelämä on kuluneiden vuosikymmenien kuluessa muuttunut niin paljon, että työnantajien työvoimatarpeeseen on löydettävä uusia keinoja. Tätä tarvetta hankkeet täyttävät hyvin ja yhteistyömme niiden kanssa on sujuvaa ja tuloksellista”, kertoo Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö Jarmo Nurmela. ”Esimerkiksi työllisyyspoliittisiin hankkeisiin osallistuneista asiakkaista lähes 60 % pääsi hankeasiakkuuden jälkeen töihin tai aloitti opiskelun.”

Hankkeita rahoittavat useat eri ministeriöt: TEM, OKM, STM ja Euroopan sosiaalirahasto, lisäksi alueen kunnat ovat monessa hankkeessa osarahoittajia.

Työllisyysviikon TE-livelähetys “Työmarkkinoilla on tilaa kaikille” lähetetään suorana ti 5.4.2022 klo 10.00. Lähetyksestä jää myös tallenne sivustolle myöhemmin katsottavaksi. Lähetyksessä haastateltavana ovat mm. hanketyötä tekevä työvalmentaja ja kaksi hankkeiden asiakasta.

Seuraa lähetystä: Hankkeista vauhtia ja työkaluja työelämään tarttumiseen! (te-live.fi)