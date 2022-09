Työministeri Tuula Haatainen maakuntamatkalle Pohjanmaalle 2.9.2022

Heinäkuun työllisyyskatsaus: Työpaikkoja on edelleen runsaasti avoimena ja työttömyys on laskussa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 23.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli heinäkuun lopussa yhteensä 8 090 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 516 (- 15,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli heinäkuussa 634 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 7,2 %, kun koko maan vastaava osuus on 10,3 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena heinäkuussa 383 (-14,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuun aikana avoinna oli yhteensä 7 030 työpaikkaa, mikä oli 2 061 (+ 41,5 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 653 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 24,6 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.