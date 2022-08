Työnantajalle sakot viallisista telineistä

Iisalmelainen rakennusalan toiminimiyrittäjä oli kesällä 2020 teettänyt työntekijöillään ulkomaalausta Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkon kappeliin. Työntekijät olivat tehneet työtä kaksilta 1,8 metriä korkeilta telineiltä. Kun yksi työntekijöistä oli ollut telineillä maalamassa, oli telineen työtaso irronnut ja työtaso ja työntekijä pudonneet maahan. Pudonneelle työntekijälle tuli toiseen ranteeseen murtuma, joka kuitenkin parani melko pian.

Työsuojelutarkastaja kävi työmaalla ja totesi, että telineiden työtaso oli päässyt putoamaan, koska telineiden runkoputkien liitokset olivat viallisia. Putket olivat päässeet irtoamaan liitoksistaan, minkä seurauksena työtaso oli irronnut ja pudonnut maahan.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajana toimineen toiminimiyrittäjän työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt telineiden rakenteen ja kunnon tarkastuksen ja niissä olevien vikojen korjauksen ennen kuin ne annettiin työntekijöiden käyttöön. Työnantajan olisi kuulunut huolehtia myös siitä, että telineiden tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja ja telineisiin tehdään merkintä niiden tarkastamisesta. Työnantajana toiminut mies sai 30 päiväsakkoa, joista hänelle tulee yhdessä rikosuhrimaksun kanssa maksettavaa 1100 euroa.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että telineet kootaan niiden käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne tarkastetaan ja niissä olevat puutteet korjataan aina ennen kuin telineitä aletaan käyttää työkohteessa. Tässä tapauksessa telineiltä pudonneelle työntekijälle ei onneksi tullut vakavia vammoja. Telineiltä putoaminen on kuitenkin aina silloin tällöin aiheuttanut vakavia ja pysyväksikin jääneitä vammoja, jos työntekijä on esimerkiksi lyönyt päänsä telineiltä pudotessaan.

Tuomion antoi Pohjois-Savon käräjäoikeus 17.8.2022 ja tuomion asianumero on R 22/1219. Käräjäoikeus antoi tuomion kirjallisessa menettelyssä.