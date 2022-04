Työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta hyvissä ajoin

”Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan, mutta työnantajan on ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Kesäloma on pyrittävä antamaan yhdenjaksoisena. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa”, kertoo työsuojelutarkastaja Jukka Kurki.

Kesälomakausi alkaa 2. toukokuuta ja päättyy 30. syyskuuta. Vuoden 2022 kesälomakaudella on annettava vuosiloma, joka on ansaittu 1.4.2021 – 31.3.2022 välisenä aikana. Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen pituuden mukaan joko kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

”Vuosilomapalkan lähtökohtana on, että se on säännölliseen tai keskipäiväpalkkaan perustuva. Vuosilomapalkka maksetaan juuri ennen loman alkua tai esimerkiksi jonain lomakauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä, jos niin on sovittu”, Jukka Kurki muistuttaa.

Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa (162/2005) ja jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, voi siinä olla tarkentavia määräyksiä esim. lomarahaan liittyen.

”Työsuojeluviranomaisen työsuhdeneuvontaan tulee tällä hetkellä paljon yhteydenottoja koskien vuosiloman antamista ja vuosilomapalkkaa””, Jukka Kurki sanoo.

Lisätietoja vuosilomasta löytyy Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta.