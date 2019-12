Työnantajat huomanneet kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin – aineettomasta Museokortti-lahjasta inspiraatiota ja jaksamista arkeen

Kulttuurin ja taiteen parissa vietetyn ajan merkitys työhyvinvoinnin kannalta on todettu useissa tutkimuksissa. Työnantajat haluavat muistaa henkilöstöään hyvinvointia lisäävillä joululahjoilla. Kulttuuriharrastus voi vähentää stressiä ja suojata uupumukselta. Kysyimme yrityksiltä, miten Museokortti-joululahjat ovat vaikuttaneet työyhteisön hyvinvointiin.

Museoista voi löytää uusia näkökulmia ja voimavaroja myös työelämään. Kulttuurimyönteinen Museokortti-lahja sopii erinomaisesti henkilöstölle, avainasiakkaille tai vaikka työyhteisön kulttuurikerhon jäsenille.

Ict-yritys Fujitsu Finlandin 220 jäsenen Kulttuurikerhon toiminnassa hyödynnetään aktiivisesti Museokortteja. Kulttuurikerho on osa työnantajan tukemaa harrastustoimintaa, johon osallistuvat käyvät yhdessä museoissa, teatterissa, oopperassa sekä konserteissa.

Kerho tarjoaa Museokortteja jäsenalennuksella, ja kulttuurikerholaiset tekevät opastettuja näyttelyvierailuja, jotka ovat maksuttomia Museokortin omistajille.

– Kun suurimmalla osalla on Museokortti, on toiminnan järjestäminenkin helpompaa. Jäsenien kynnys osallistua opastuksille on pieni, kertoo Taina Hämäläinen Fujitsun Kulttuurikerholta.

”Elämä on hektistä, mutta museossa rauhoittuu ja keskittyy hetkeen”

Fujitsun Kulttuurikerhon jäsen Minna Mäkirinne-Autio osallistuu museoretkille aktiivisesti ja kokee inspiroivien museokäyntien lisäävän omaa hyvinvointiaan.

– Inspiroidun pätevien ammatti-ihmisten kuuntelemisesta, kaikesta uudesta tiedosta sekä tavoista katsoa asioita uudella silmällä, monesta näkökulmasta. Tämän toivon heijastuvan omaankin elämäntapaani.

Museokortin heti sen lanseerausvuonna 2015 hankkinut Johanna Kaapola on myös Kulttuurikerhon jäsen.

– Elämä on nykyään aika hektistä, mutta museossa rauhoittuu sekä keskittyy hetkeen ja näyttelyyn. Saatan poiketa junaa odotellessani museoon vain rauhoittuakseni ja nähdäkseni jotain kaunista, Kaapola hehkuttaa.

Myös kulttuurikerhon jäsenelle Pasi Korhoselle harrastus on tuonut uusia elämyksiä ja mahdollistanut helpon tavan tutustua museoihin. Museokorttia hän käyttää aktiivisesti vaimonsa kanssa.

– Museoharrastus on lisännyt hyvinvointiani rikastuttamalla uusilla elämyksillä ja kasvattamalla tietoutta Helsingin historiasta, Korhonen kertoo.

Museokortin voi antaa lahjaksi vaikka joka vuosi. Lahjansaaja voi yhdistää uuden käyttämättömän Museokortin jo käytössä olevaan korttiinsa. Vanhan kortin voimassaoloaika jatkuu tällöin 12 kuukaudella. Lisätietoa yhdistämisestä >>

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy on hankkinut Museokortteja henkilöstön joululahjoiksi jo kolmena peräkkäisenä vuotena.

– Kaikki ovat olleet oikein tyytyväisiä joululahjaan. Museokortti tuo virikkeitä ja visuaalisia elämyksiä. Vastaanotto on ollut niin hyvä, että Museokortti on valikoitunut joululahjaksi jo useamman vuoden ajan, Liisa Koivuranta Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä kertoo.

Taide ja kulttuuri voi antaa inspiraatiota arjen lisäksi myös omaan ammattitaitoon.

– Erilaisissa museoissa käyminen on arkkitehdeille tärkeää uusien ideoiden saamiseen, Koivuranta toteaa.

Työnantajat huomanneet kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin – eniten Museokortteja annetaan hoitoalan työntekijöille

Museokortteja tilataan yritysten henkilöstölahjoiksi monipuolisesti eri aloilta etenkin joulun alla. Kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin on huomattu ainakin sosiaali- ja terveyasalalla, josta tehdään selvästi eniten Museokortti-yritystilauksia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hankki henkilökuntaa varten 300 Museokorttia. Työnantaja maksoi osan kortin hinnasta ja tuki näin työntekijöiden kulttuuriharrastusta.

– Kaikki 300 korttia menivät hetkessä ja moni halukas jäi ilman, Pekka Vepsäläinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

Museokortteja on hyödynnetty järjestämällä henkilöstölle ohjelmaa kulttuurin ja taiteen parissa viimeksi Turun Taidemuseossa ja Turun linnassa. Museokortilla näyttelyn pääsylippu on jo maksettu, joten työnantajan maksettavaksi jää ainoastaan opastuksen hinta.

Eniten Museokortti-tilauksia tehneet toimialat:

Sosiaali- ja terveysala Liitot ja ammattiyhdistykset Opetus- ja koulutusala Media ja viestintä Arkkitehtuuri Teknologia-alan yritykset Kunta-ala ja valtio Ravitsemus- ja matkailuala Finanssiala Kaupan ala

Museokortti on aineeton lahjaidea – kortin voi antaa joululahjaksi ilman veroseuraamuksia

Museokortin voi antaa joululahjaksi henkilöstölle tai avainasiakkaille ilman veroseuraamuksia, koska kyseessä ei ole rahaan verrattava etu. Avainasiakkaille annettavien Museokortti-lahjojen arvosta puolet voi vähentää verotuksessa edustuskuluina. Työntekijän kulttuuriharrastuksia voi tukea 400 eurolla vuodessa.

Kortin voimassaoloaika alkaa ensimmäisestä museokäynnistä, joten lahjat eivät vanhene ennen käyttöä.

– Ostohetkellä lahjansaajien nimiä ei tarvitse tietää. ­­Museokortteja voi tilata kerralla isomman erän varastoon ja jakaa niitä vaikkapa syntymäpäivälahjoina, eläköitymisten yhteydessä ja muina merkkipäivinä, Museokortin yrityskoordinaattori Tuula Koskinen kertoo.

Yritykset voivat myös painattaa kortteihin yhteisön sloganin tai muun viestin. Näin lahjansaaja kantaa korttia lompakossaan ja lahja muistuttaa antajastaan koko vuoden ajan.

Museokortti on vuoden voimassaoleva kulttuurimatka 300 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Nähtävää riittää niin historian, taiteen, designin, luonnon, tekniikan kuin vaikkapa jääkiekon ystäville.

Joulutarjouksena Museokorttiin (69€) saa lisäkuukauden kaupan päälle (12+1kk). Tarjous on voimassa Museokortti-museoissa ja verkkokaupassa 31.12. Yritykset voivat tilata Museokortteja (yli 10 kpl) laskulla. Museokorttien toimitus Helsingin keskusta-alueella onnistuu päivässä-parissa. Museokortit voi myös noutaa Helsingin keskustasta. Yritystilauksen voi tehdä laittamalla sähköpostia osoitteeseen museokortti@museot.fi.



Lisätietoa Museokortin yritystilauksesta >>