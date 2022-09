Työnhakijoiden määrä työnvälityksessä on laskenut vuodessa 2 000:lla

Vähäisiä sinileväesiintymiä havaittu Etelä-Savossa 4.8.2022 13:17:03 EEST | Tiedote

Viikolla 31 hieman sinilevää havaittiin kahdella vakiohavaintopaikalla, Pieksämäen Heiniöllä ja Mikkelissä Launialan uimarannalla. Lisäksi kansalaishavaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä on tehty Mikkelin Ukonvedellä Kyyhkylän uimarannalla sekä itäisellä Puruvedellä Savonlinnassa. Ajankohtaan nähden havaintoja on tavanomaisesti, ja muutenkin sinileväkesä on ollut Etelä-Savossa maltillinen.