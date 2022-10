Työntekijän ja yrittäjän välistä rajanvetoa ei pidä muuttaa

SKAL, Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari: Ammattidieselistä tultava lakiesitys syksyn aikana 13.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Hallitus ilmoitti alkuvuonna aloittavansa ammattidieselin valmistelun. Ammattidiesel on toimenpide Suomen elinvoiman vahvistamiseen tilanteessa, jossa Suomen logistinen kilpailukyky on heikentynyt. Samalla on kyse päästövähennyskeinojen mahdollistamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari vaativat lakiesitystä eduskuntaan syyskaudella 2022.