Työolobarometri: Pienillä työpaikoilla työolot kunnossa!

Työolobarometri kertoo jälleen, että luottamus ja tiedon kulku on sitä parempi, mitä pienemmästä työpaikasta on kyse. Pienillä työpaikoilla työntekijöistä lähes puolet ei kuulu työntekijäliittoon. - Luottamusmieslukko on siis todellinen ongelma, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä sanoo.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrista, johon vastasi tuoreimmassa, vuonna 2016 tehdyssä ja syksyllä 2017 julkaistussa Työolobarometrissa 1039 yksityisen sektorin palkansaajaa. Suomen Yrittäjät eritteli vastaukset yrityskokoluokittain ja julkaisee tiedot nyt Pk-yritys - hyvä työnantaja -raportissaan.

- Työolobarometri osoittaa jälleen kerran, että erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti. Edellytykset työpaikkasopimiselle ovat siis hyvät, Janne Makkula sanoo.



- Ongelmana on se, että lainsäädäntö antaa liian vähän tilaa hyödyntää tätä luottamusta. Se kieltää yleissitovaa työehtosopimusta noudattavaa yritystä hyödyntämästä merkittävää osaa työehtosopimusten joustoista.





Sopimisen kiellot poistettava



Makkulan mukaan hallituksen keskeinen tehtävä on poistaa lainsäädännöstä sopimisen kiellot.



- On muistettava, että aidossa paikallisessa sopimuksessa ei ole kysymys liitoista eikä liittojen välisestä luottamuksesta tai sen puutteesta. Kysymys on työpaikoista ja siellä työtä tekevien ihmisten - yrittäjien ja työntekijöiden - keskinäisestä mahdollisuudesta sopia sellaisista työaika- ja muista järjestelyistä, jotka yhdessä hyväksi katsotaan, Makkula sanoo.



- Toivon vilpittömästi, että barometrin tietoja hyödynnetään, kun työlainsäädäntöä kehitetään. Luottamusta tutkitusti on. Sopimisen mahdollisuuksia tarvitaan lisää, eikä ketään saa sulkea työpaikkasopimisen ulkopuolelle. Kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä on kohdeltava lainsäädännössä yhdenvertaisesti järjestäytymisestä riippumatta.





Suomalaiset yritykset työllistäjinä



Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa toimi 283 563 yritystä. Pienten ja keskisuurten yritysten, eli alle 250 työntekijää työllistävien yritysten, osuus kaikista yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus on 93,3 prosenttia, ja ne työllistävät 24 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä. Alle 50 henkilöä työllistävät pienet yritykset ja mikroyritykset työllistävät yhteensä lähes puolet yksityisen sektorin työntekijöistä.





Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin



Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä trendi on selkeä ja jatkunut pitkään. Taustalla ovat elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset, kuten toimintojen ulkoistaminen ja palvelualojen kasvu. Yritykset ovat tyypillisesti pienempiä palvelualoilla. Myös yksinyrittäjien määrän kasvu selittää henkilöstömäärän lisääntymistä mikroyrityksissä.





Näin tutkittiin



Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2016 vastaajia oli 1039 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.