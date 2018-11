Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

Yli 100 000 palkansaajaa kokee tutkimusten mukaan olevansa työpaikkakiusaamisen kohteena joka päivä. Myös Tradenomiliitto TRALiin tulevien yhteydenottojen perusteella kyseessä on hälyttävän yleinen ilmiö.

Hallitusohjelmatavoitteissaan työpaikkakiusaamisen kitkeminen on yksi TRALin kärkitavoitteista.



- Selvästikään nykyiset toimet eivät työpaikoilla ole vielä riittävällä tasolla ja siksi esitämme kansallista Kiva työpaikka-hanketta, jolla lisätään työhyvinvointia ja saadaan stoppi työpaikkakiusaamiselle, valtuuston puheenjohtaja Jaana Carlenius sanoo.

- Työpaikkakiusaaminen aiheuttaa henkistä pahoinvointia, minkä lisäksi pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen selvittelykulut voivat nousta useisiin tuhansiin euroihin, huomauttaa Carlenius.



Toisena kärkitavoitteena on perhevapaiden uudistaminen, jolla tavoitellaan tasa-arvoisempaa työelämää. TRAL on esittänyt kokonaan uudenlaista mallia, jossa korvaustaso määräytyisi perhevapaajakson pituuden mukaan.



- Nykyisellään hoitovapaan epätasainen jakautuminen ja pitkät poissaolot työelämästä haittaavat naisten urakehitystä, puheenjohtaja Veli-Matti Peltola muistuttaa. - Nykyisen järjestelmän ongelmat ovat tiedossa ja tulevalla hallituskaudella uudistustyö on viimein saatava käyntiin, Peltola vaatii.



Osaamisen kehittäminen on keskeinen menestystekijä jatkossakin Suomelle. Muuttuvassa työelämässä tarvitaan jatkuvasti uudenlaista osaamista ja laadukkaaseen koulutukseen on satsattava jatkossa nykyistä enemmän.



- Ammattikorkeakoulujen rahoitus on nykyisellään viidenneksen pienempi verrattuna vuoteen 2012 ja samaan aikaan opiskelijamäärät eivät ole merkittävästi vähentyneet, sanoo Peltola. - Laadukas korkeakoulutus taataan kattavalla rahoituksella, jossa kriteereinä on oltava laatu sekä tuloksellisuus. Oleellista on myös korkeakoulujen nykyistä voimakkaampi profiloituminen, johon haluamme kouluja kannustaa, Peltola jatkaa.



Tradenomiliitto TRALin hallitusohjelmatavoitteet julkistettiin tänään liiton valtuuston syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä "Maailman paras osaaminen ja työelämä" -paneelissa. Turussa. Keskustelijoina olivat Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Turku AMK:n rehtori Vesa Taatila, Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen, kansanedustaja Ilkka Kantola, Turku AMK:n hallituksen varapuheenjohtaja Niina Ratilainen sekä TRALin edustajia. Paneelissa kuultiin myös ministeri Annika Saarikon tervehdys.



TRALin hallitusohjelmavoitteisiin voi tutustua osoitteessa tral.fi/maailmanparastyoelama.



Samassa kokouksessa liitolle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Peltola. Hallituksen toimikausi kestää seuraaviin jäsenvaaleihin, kevääseen 2020 asti.



Lisätiedot:



Jaana Carlenius, valtuuston puheenjohtaja

p. 040 560 4556



Veli-Matti Peltola, hallituksen puheenjohtaja

p.040 842 5358