Työpaikoilla käytetään tarkastamattomia nostolaitteita

Työsuojeluviranomaisella on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia suunnataan työpaikoille, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä. ”Vuoden 2020 valvontahavaintojen mukaan joka neljäs työväline oli määräaikaistarkastamatta", kertoo ylitarkastaja Piia Koskinen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Hankkeessa tehtiin viime vuonna 226 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksia kohdennettiin kuljetuksen ja rakentamisen toimialoille sekä autokorjaamoihin, ja työvälineistä autonostimiin, kuormausnostureihin sekä henkilönostimiin. Työsuojelutarkastuksilla varmistettiin, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty asianmukaiset määräaikaistarkastukset.



Valvontahavaintojen mukaan työvälineistä joka neljäs oli tarkastamatta. Lisäksi perusteellinen kerran kymmenessä vuodessa tehtävä määräaikaistarkastus oli tekemättä 17 työvälineelle. Puutteita havaittiin myös nostolaitetarkastusten tarkastuspöytäkirjojen säilyttämisessä.

”Erityisesti liikkuvan kaluston, kuten kuormausnostureiden ja henkilönostimien, osalta viimeisin tarkastuspöytäkirja ei ollut aina työvälineen mukana. Myös tarkastuksesta työvälineeseen tehtävä merkintä puuttui noin joka kymmenennestä laitteesta”, ylitarkastaja Piia Koskinen toteaa.

Työantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantaja vastaa työntekijöiden käyttöön annettavien työvälineiden turvallisuudesta. Erityisesti käyttöasetuksenmukaisten laitteiden määräaikaistarkastuksista on huolehdittava.



”Työnantajan on myös huolehdittava, että tarkastuspöytäkirjat säilytetään työvälineen käyttöiän ajan ja että viimeisin pöytäkirja on työvälineen käyttöpaikalla saatavilla. Tärkeää on myös, että tehdystä tarkastuksesta on merkintä työvälineessä”, painottaa ylitarkastaja Piia Koskinen.

Työvälineiden tarkastuksiin kohdistuva työsuojeluviranomaisten valvontahanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeen tarkastuksia tehdään valtakunnallisesti kaikille toimialoille, joissa käyttöasetuksen liitteen mukaisia laitteita on käytössä. Vuoden 2021 aikana määräaikaistarkastusten piiriin tulevat betonipumppuautot, hyllystöhissit ja tuulivoimaloiden huoltohissit.