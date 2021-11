Työpaikoille sekä oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan maskia

Epidemian hallinnan tärkein tavoite tällä hetkellä on sairaalahoitoa vaativien tautimuotojen ehkäiseminen. Rokottamattomalla on 19-kertainen riski joutua koronan takia sairaalahoitoon ja 33-kertainen riski joutua sairaalassa tehohoitoon verrattuna kahdesti rokotettuihin henkilöihin.

Pirkanmaalla on rokotettu kertaalleen 86,9 prosenttia ja kahdesti 81,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Myös kolmannet rokotukset ovat käynnissä.

Ennätyksellinen ilmaantuvuus

Koronan ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 238 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Positiivisten osuus testatuista oli viime viikolla 11 prosenttia Fimlabissa testatuista. Kun tarkastellaan rokottamatonta väestöä, esimerkiksi 12-39 -vuotiaissa koronan ilmaantuvuus rokottamattomassa väestössä on liki tuhat tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Viime viikolla todettiin 711 uutta tartuntaa, joista 59 prosentin tartunnan lähde selvisi. Ulkomaisia tartuntoja on hyvin vähän. Suurin osa jäljitetyistä tartunnoista on Pirkanmaalta. Viime viikolla 30-39-vuotiailla todettiin eniten tartuntoja. Myös 40-59-vuotiaiden tartuntojen määrä on kasvanut. Alle 12-vuotiaiden tartunnat tulevat pääosin perheistä ja harrastuksista. Lasten tauti on käytännössä lievä tai oireeton.

Työpaikoilla ja oppilaitoksissa maskit käyttöön

Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus. Myös kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan jälleen maskin käyttöä oppilaitoksissa. Työpaikoille suositellaan mahdollisuuksien mukaan hybridityötä, ja työpaikalla suositellaan maskin käyttöä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirille kokoontumisrajoituksia yli sadan henkilön yleisötilaisuuksiin sisätiloissa, joissa ei ole osallistujille määriteltyä istumapaikkaa. Myös yhteislaulutilaisuudet ovat rajoitusten piirissä. Rajoitusta sovelletaan koko tilaisuudessa, vaikka vain osassa tilaisuudesta olisi seisomapaikat. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille, jolloin passilla pääsee tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia ei voi edellyttää alle 16-vuotiailta.

Avin rajoitukset ovat voimassa 24.11.-19.12.2021. Ne eivät koske yleisiä kokouksia, messuja, näyttelyitä tai vain lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Lisätietoja rajauksista antaa aluehallintoviraston asiakaspalvelu.

Lapsille sallittava täysipainoista elämää

Koronan vakavia tautimuotoja esiintyy lähes pelkästään aikuisilla, joten lasten ja nuorten elämän rajoittaminen heitä selvästi haittaavalla tavalla ei ole tässä epidemiatilanteessa tarkoituksenmukaista. Lapset sairastavat koronainfektion yleensä lievänä. Jälkitauteja ja sairaalahoidon tarvetta koronainfektion vuoksi ilmenee heillä erittäin harvoin.

- Lasten oman edun mukaista on sallia heidän jatkaa koulunkäyntiä ja harrastuksiaan sekä ylläpitää sosiaalisia kontaktejaan muihin lapsiin, jos he ovat terveitä. Kun alle 12-vuotiaille ei toistaiseksi ole tarjolla rokotteita ja koronaviruksen kiertäminen väestössä ei tule loppumaan, pitää lapsille sallia mahdollisimman täysipainoinen elämä, korostaa ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.

Koska tartuntoja on todettu yhä enemmän myös kouluikäisillä, alle 12-vuotiaiden lasten koronaohjeistus kouluissa on herättänyt kysymyksiä myös Pirkanmaalla.

- Koska heitä ei toistaiseksi ole rokotettu koronavirusta vastaan, ei ole yllättävää, että tässäkin ikäryhmässä todetaan tartuntoja. Kun tarkastelemme kaikkien rokottamattomien saamia tartuntoja, lasten ilmaantuvuus edelleen pienempi kuin rokottamattomien aikuisten ilmaantuvuus.

Pirkanmaalla sovittiin jo epidemian alussa koulujen koronatiedottamisesta eri viestikanavien välityksellä, jos tartunnan saanut on oleskellut tartuttavuusaikana koulussa eikä tästä ole luovuttu. Koronaa on nyt paljon liikkeellä ja tartunnan voi saada nyt mistä tahansa - koulut eivät ole erityisen riskin paikkoja.

Lasten testaamisessa Pirkanmaalla noudatetaan STM.n julkaisemaa testausstrategiaa. Alle 12-vuotiaita lapsia testataan ensisijaisesti oireisena, varsinkin altistumisen jälkeen tai jos perheessä on rokottamattomia yli 16-vuotiaita. Muulloinkin lapsen voi viedä koronavirustestiin vanhempien niin halutessa, mutta lapsen itsensä kannalta se ei ole aina välttämätöntä.

- Sairaana ei pidä oleskella koulussa eikä työpaikalla, tavata perheen ulkopuolisia henkilöitä eikä käydä sukulaisvierailuilla riippumatta siitä, mitä virusta kantaa, Syrjänen muistuttaa.