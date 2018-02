Työpaineet sairaalahenkilöstön murheena – Pirkanmaalla näkyvät jatkuvuus ja myönteiset muutokset

Työterveyslaitoksen uuden sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen mukaan työhön panostetaan sairaaloissa paljon mutta se palkitsee yhä harvemmin. Palkitsevuuden taustalla vaikuttavat muun muassa valtakunnalliset kilpailukykysopimuksen toimenpiteet leikkauksineen, arvioidaan Työterveyslaitokselta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yksi Työterveyslaitoksen tutkimussairaaloista. Myös Pirkanmaalla on havaittavissa työpaineiden kasvu. Pirkanmaa sijoittuu tutkimuksessa tälläkin osa-alueella sairaaloiden keskitasolle. Eniten työpaineita Taysissa on koettu päivystyksen, ensihoidon sekä tehohoidon ja anestesian toimialueella sekä kirurgian, gastroenterologian ja syövänhoidon toimialueella.

Muutokset koetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yleisesti enemmän myönteisinä kuin kielteisinä muihin organisaatioihin verrattuna. Työn epävarmuus on Pirkanmaalla muita pienempi. Myös päätöksenteko koetaan Pirkanmaalla oikeudenmukaisemmaksi kuin muissa tutkimuskohteissa.

Kehityskeskusteluja Pirkanmaalla käydään eniten kaikista tutkituista organisaatioista. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, ettei kehityskeskusteluja koeta eri organisaatioissa hyödyllisiksi. Sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruorasen mukaan keskusteluihin on Pirkanmaalla yritetty saada yhdenmukaisuutta, jotta ne eivät olisi mitä tahansa satunnaisia keskusteluhetkiä.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen perusteella noin 11 prosenttia henkilökunnasta kokee toistuvaa tai jatkuvaa kiusaamista tutkimussairaaloissa. Kunnissa se on vastaavanlaisen Kunta10-tutkimuksen perusteella noin yhdeksän prosenttia. Yli puolet sairaaloissa kiusaamista kokeneista on ilmoittanut siitä työnantajalle. Pirkanmaalla kiusaamisen yleisyys on 11,6 prosenttia.

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen vastasi viime syksynä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöistä 74 prosenttia.

Työterveyslaitoksen tutkimustiedote verkossa https://www.ttl.fi/epavarmuus-rassaa-sairaaloiden-ja-terveydenhuollon-henkilostoa/