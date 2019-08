Työryhmä esittää HKL:n yhtiöittämistä

Liikennelaitoksen (HKL) toimintojen yhtiöittämistä pohtineen työryhmän raportti on julkaistu. Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan toimintaympäristön muutospaineisiin ja suosittaa tämän johdosta HKL:n hallintomuodon muuttamista liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.

Työryhmä tunnisti useita keskeisiä HKL:n organisointitapaan vaikuttavia muutosvoimia, kuten raideliikenteen kasvava rooli kaupunkikehityksen toteutuksessa, suunnitteilla olevat useat uudet seudulliset raidehankkeet, jotka tulevat yhtymään Helsingin kantakaupunkiverkkoon sekä markkinaehtoisuuden lisääntyminen raideliikennöinnissä ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) mahdolliset liikennöinnin kilpailutuksia koskevat päätökset.

Työryhmän esitys on, että HKL yhtiöitetään kokonaisuutena HKL Oy:ksi aikaisintaan 1.7.2020. HKL Oy on lähtökohta jatkokehittämiselle kohti seudullisuutta mahdollistavaa ja tukevaa toimintamallia, minkä edellytyksenä on myös seudun muiden kuntien osallistuminen yhteisten seudullisen raideliikenteen palveluratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiöittäminen esitetään toteutettavaksi hallinnollisesti liiketoimintasiirtona, jossa HKL:n henkilöstö siirtyisi perustettavan yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

”Raideliikennehankkeita on käynnissä ja käynnistyy lähivuosina useita. Tämä on positiivista kestävämmän ja sujuvamman kaupunkiliikenteen näkökulmasta. Toimintaympäristö myös muuttuu siten, että osa uusista hankkeista on kaupunkien rajat ylittäviä seudullisia hankkeita. Kaupungin näkökulmasta olennaista on varmistaa, että pystymme vastaamaan edessä oleviin muutoksiin ja selviydymme niistä hyvin, varmistaen kaupunkilaisille toimivat liikenneyhteydet. Tästä seuraa, että myös HKL:n organisatorinen asema on pohdittava tulevan syksyn aikana huolellisesti osana kokonaisuutta. Asiasta on tarpeen käydä myös seudullista keskustelua”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

"Olennaista on turvata HKL:lle hyvät mahdollisuudet osallistua kaupunkiraideliikenteen kehittämiseen. Liikennejärjestelmän kehittyessä raideliikenteen tehtäväkenttä laajenee, ja tällöin HKL:n osaaminen on arvokasta. Samalla nykyiselle ja tulevalle henkilöstölle tarjoutuu motivoivia, tulevaisuuteen suuntautuvia tehtäviä," kommentoi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin kaupunki asetti 24.1.2019 työryhmän selvittämään liikenneliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaatiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen liittyvä kehitys. Työryhmän tuli valmistella esitys HKL:n yhtiöittämisestä, jos se on perusteltua.

Työryhmän näkemyksen mukaan osakeyhtiömuodon vahvuuksia olisivat muun muassa:

-yhtiörakenne mahdollistaa tehokkaasti johdettuna tuottavuuden ja toiminnan kehittämisen,

-malli antaa joustavuutta investointitalouden, rahoituksen ja käyttötalouden suunnitteluun sekä lisää taloudellista läpinäkyvyyttä ja tavoitteellisuutta,

-laaja HKL:n synergioita tukeva ja osaamiskeskittymää ylläpitävä kokonaisuus säilyy,

-malli mahdollistaa seudullisen raideliikenneinfran ja -kaluston pitämisen yhden toimijan hallinnassa, mutta se vaatii seudun kuntien ja HSL:n myötävaikutusta,

-malli mahdollistaa tulevaisuudessa yhtiön jatkokehittämisen ja esimerkiksi jakaantumisen seudullisten ratkaisujen edistämiseksi.