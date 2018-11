Työsuhde-etuja tarjoavan Edenred Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Peter Hiltunen

Vahvan kokemuksen digitaalisesta liiketoiminnasta omaava Peter Hiltunen on siirtynyt työsuhde-etujen markkinajohtajan, Edenred Finland Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Iron Mountainin Pohjoismaiden ja Baltian toimitusjohtajan tehtävästä.

Peter Hiltusella on vahva kokemus myynnin, ICT:n ja liiketoiminnan kehityksen alueelta. Hän siirtyi vuonna 2007 Recallille johtaakseen Suomen liiketoimintoja – ja myöhemmin Pohjoismaiden ja Baltian liiketoimintoja Recallin sulautuessa Iron Mountainiin vuonna 2016. Digitaalinen liiketoiminta ja digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut ovat olleet osa Hiltusen työnkuvaa jo lähes 20 vuoden ajan.

– Digitaalisuus on vahvasti läsnä nykyaikaisissa työsuhde-eturatkaisuissa ja uskon voivani tuoda oman taustani kautta digitaalisuuteen uusia näkökulmia. Työsuhde-edut nähdään markkinassa yhä merkittävämpänä kilpailutekijänä ja työantajat panostavat niihin enenevässä määrin. Digitaalisuus tarjoaa parempia mahdollisuuksia tarjota työsuhde-etuja loppukäyttäjille ja edistää heidän hyvinvointiaan. Meillä on loistava joukko ihmisiä kehittämässä Edenredin digitaalisia palveluita, on mahtavaa päästä mukaan tälle näköalapaikalle. Ihmisissä on voimavaramme ja uskon vahvasti, että organisaatiomme hyvä henki näkyy myös asiakaskokemuksessa positiivisesti, kertoo toimitusjohtajana aloittava Peter Hiltunen.

Suomessa toimintansa vuonna 2005 aloittanut Edenred toimii yhteensä 48 maassa. Se on työsuhde-etujen markkinajohtaja Suomessa.

– Olemme omalla alallamme kansainvälinen edelläkävijä ja näytämme alan kehityksen suuntaa. Ymmärryksemme kansainvälisestä ympäristöstä ja kykymme toimia paikallisesti tuovat meille mahtavat lähtökohdat. Asiakaskokemus, digitaaliset asioinnin tavat ja ymmärrys markkinasta mahdollistavat meille hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle, kertoo Hiltunen.